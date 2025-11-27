Vitória do Fortaleza pressiona Santos e inflama luta contra rebaixamento; veja chances
Apenas um ponto separa as equipes no Z4
A vitória do Fortaleza sobre o Bragantino mexeu com a parte de baixo da tabela do Brasileirão, pressionando principalmente o Santos na luta contra o rebaixamento. Além deles, Vitória, Internacional, Ceará e Vasco olham com atenção pelo retrovisor.
➡️ Melhores momentos: Fortaleza vence RB Bragantino e se aproxima de sair do Z4
Com gol de Adam Bareiro no segundo tempo, o Leão do Pici foi a 37 pontos, mas permaneceu em 18º, com um ponto a menos que o time de Neymar, em 17º. O Rubro-Negro Baiano é o primeiro fora da zona, com 39, atrás do Inter, com 41, e do Vozão, com 42.
A partir de sexta-feira (28), as equipes voltam a campo ela 36ª rodada com confrontos diretos e decisivos na reta final do Campeonato Brasileiro. Confira os duelos:
- 28/11, 19h: Juventude x Bahia
- 28/11, 19h30: Vasco x Internacional
- 28/11, 21h30: Santos x Sport
- 29/11, 16h: Vitória x Mirassol
- 30/11, 16h: Ceará x Cruzeiro
➡️ Simule os resultados do Brasileirão com o simulador do Lance!
Veja as chances de rebaixamento no Brasileirão
Na lanterna com 17 pontos, o Sport já está rebaixado para a Série B do Brasileirão. Matematicamente, o Juventude pode permanecer, mas sa chance é baixa, tendo 98,4% de probabilidade de cair para a segunda divisão.
Completando a zona, Fortaleza e Santos possuem 73,8% e 64,2% de chance de terminar o campeonato no Z4. Com menos de 50%, Vitória, Internacional, Ceará e Vasco figuram fora da zona restando três rodadas para o término da temporada. Veja as chances de rebaixamento de cada time:
- Sport - 100%
- Juventude - 98,4%
- Fortaleza - 73,8%
- Santos - 64,2%
- Vitória - 47,3%
- Internacional - 8,8%
- Ceará - 4,4%
- Vasco - 3%
- Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Grêmio < -1%
