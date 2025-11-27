Fortaleza engata vitórias e fica a dois pontos de deixar o Z4

O Fortaleza derrotou o RB Bragantino por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (26), fora de casa, pela 36ª rodada da Série A. Engatando a segunda vitória consecutiva, o clube reduziu a distância para deixar a zona de rebaixamento.

Primeiro, o Fortaleza visitou o Bahia e conseguiu grande triunfo por 3 a 2. Na última noite, veio o resultado positivo sobre o Bragantino, novamente fora de casa. A invencibilidade total é de sete jogos - três vitórias e quatro empates. Com o campeonato na reta final, o nível de pressão vem aumentando em cada partida.

O placar de quarta-feira levou o Tricolor aos 37 pontos, ainda em 18º lugar. O Santos (17º) tem 38 e o Vitória, primeiro time fora do Z4, soma 39. Internacional (41), Ceará (42) e Vasco (42) completam o grupo de equipes ameaçadas pela queda.

Partida entre RB Bragantino e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Caso Santos e Vitória não vençam seus próximos jogos, um triunfo diante do Atlético-MG tiraria o Fortaleza da zona de rebaixamento. Os paulistas receberão o Sport na sexta-feira (28) e os baianos encaram o Mirassol, em casa, no sábado (29).

Em campo, o gol diante do Bragantino começou em jogada de Breno Lopes. Pochettino recebeu e encontrou Lucas Crispim, que chutou. A bola desviou em Bareiro e foi para o fundo das redes.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, o Fortaleza voltará a campo no domingo (30), na Arena Castelão, contra o Atlético-MG. O duelo pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).