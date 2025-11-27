Dois jogadores do Cruzeiro atingem marcas expressivas pelo clube

O atacante Gabigol e o lateral-esquerdo Kaiki comemoram marcas expressivas com a camisa do Cruzeiro. Enquanto Gabigol chegou aos 50 jogos na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, domingo (23), no Mineirão, Kaiki pode completar 100 partidas pela Raposa neste sábado (29), diante do Ceará, na Arena Castelão, às 21h, pela 36ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Contratado com grande expectativa para esta temporada, Gabigol não vem correspondendo à altura. Depois de começar o ano como titular absoluto, o atacante perdeu espaço na equipe do técnico Leonardo Jardim. Acionado constantemente nos minutos finais dos jogos, o ex-jogador do Flamengo, no entanto, tem, relativamente, bons números.

Gabigol é o vice-artilheiro do Cruzeiro em 2025, com 14 gols, atrás somente de Kaio Jorge, com 26. Também contribuiu com quatro assistências. Dos 50 jogos que disputou, o atacante foi titular em 24, conquistou 26 vitórias e 15 empates e saiu de campo derrotado nove vezes. Foi decisivo nas vitórias sobre Flamengo e Bahia, ambas por 2 a 1, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

O atacante já anunciou que, ao final da temporada, pretende conversar com o técnico Leonardo Jardim e com a diretoria para definir sua situação. Gabigol deve deixar o Cruzeiro, se sentir que não terá oportunidade de ser titular em 2026, apesar de o contrato se encerrar somente em 2028.

➡️Néiser Villarreal revela conversa com Leonardo Jardim e admiração por Neymar

Kaiki tem outra marca expressiva: está no Cruzeiro há mais de 10 anos

O jovem Kaiki, de 22 anos, veste a camisa do Cruzeiro desde os 11 anos, quando chegou ao clube para as categorias de base. A estreia como profissional foi no empate por 0 a 0 com o Tombense, em 1º de abril de 2021, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, com o técnico Felipe Conceição. O lateral entrou no lugar do meia Matheus Barbosa no segundo tempo.

continua após a publicidade

Kaiki já deu quatro assistências para o artilheiro Kaio Jorge neste Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesse primeiro ano, foram apenas mais dois jogos. Em 2022, disputou seis partidas pela Série B do Brasileiro, com o técnico Paulo Pezzolano. As oportunidades foram aumentando a cada temporada até se tornar titular da equipe neste ano, ainda com o técnico interino Wesley Carvalho, já com orientações à distância de Leonardo Jardim.

Nos 99 jogos já disputados com a camisa do Cruzeiro, Kaiki obteve 44 vitórias, 28 empates e 27 derrotas. Foram apenas dois gols marcados – contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em 2024, e na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão, este ano – mas o lateral, principalmente nesta temporada, tem se destacado nas assistências, cinco, quatro delas para o artilheiro da equipe, Kaio Jorge.