Dois jogadores do Cruzeiro atingem marcas expressivas pelo clube
Atacante Gabigol completou 50 jogos, e lateral Kaiki está a uma partida da 100ª
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Gabigol e o lateral-esquerdo Kaiki comemoram marcas expressivas com a camisa do Cruzeiro. Enquanto Gabigol chegou aos 50 jogos na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, domingo (23), no Mineirão, Kaiki pode completar 100 partidas pela Raposa neste sábado (29), diante do Ceará, na Arena Castelão, às 21h, pela 36ª rodada do Brasileirão.
Néiser Villarreal revela conversa com técnico do Cruzeiro e admiração por Neymar
Cruzeiro
Reforço colombiano do Cruzeiro para 2026 já está em Belo Horizonte
Cruzeiro
Chances de título do Flamengo no Brasileirão disparam; Palmeiras e Cruzeiro ainda sonham
Futebol Nacional
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Contratado com grande expectativa para esta temporada, Gabigol não vem correspondendo à altura. Depois de começar o ano como titular absoluto, o atacante perdeu espaço na equipe do técnico Leonardo Jardim. Acionado constantemente nos minutos finais dos jogos, o ex-jogador do Flamengo, no entanto, tem, relativamente, bons números.
Gabigol é o vice-artilheiro do Cruzeiro em 2025, com 14 gols, atrás somente de Kaio Jorge, com 26. Também contribuiu com quatro assistências. Dos 50 jogos que disputou, o atacante foi titular em 24, conquistou 26 vitórias e 15 empates e saiu de campo derrotado nove vezes. Foi decisivo nas vitórias sobre Flamengo e Bahia, ambas por 2 a 1, pelo Brasileirão.
O atacante já anunciou que, ao final da temporada, pretende conversar com o técnico Leonardo Jardim e com a diretoria para definir sua situação. Gabigol deve deixar o Cruzeiro, se sentir que não terá oportunidade de ser titular em 2026, apesar de o contrato se encerrar somente em 2028.
➡️Néiser Villarreal revela conversa com Leonardo Jardim e admiração por Neymar
Kaiki tem outra marca expressiva: está no Cruzeiro há mais de 10 anos
O jovem Kaiki, de 22 anos, veste a camisa do Cruzeiro desde os 11 anos, quando chegou ao clube para as categorias de base. A estreia como profissional foi no empate por 0 a 0 com o Tombense, em 1º de abril de 2021, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, com o técnico Felipe Conceição. O lateral entrou no lugar do meia Matheus Barbosa no segundo tempo.
Nesse primeiro ano, foram apenas mais dois jogos. Em 2022, disputou seis partidas pela Série B do Brasileiro, com o técnico Paulo Pezzolano. As oportunidades foram aumentando a cada temporada até se tornar titular da equipe neste ano, ainda com o técnico interino Wesley Carvalho, já com orientações à distância de Leonardo Jardim.
Nos 99 jogos já disputados com a camisa do Cruzeiro, Kaiki obteve 44 vitórias, 28 empates e 27 derrotas. Foram apenas dois gols marcados – contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em 2024, e na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão, este ano – mas o lateral, principalmente nesta temporada, tem se destacado nas assistências, cinco, quatro delas para o artilheiro da equipe, Kaio Jorge.
- Matéria
- Mais Notícias