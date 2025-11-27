Em reencontro com Zubeldía, São Paulo busca romper tabu de cinco anos contra o Fluminense

O São Paulo terá pela frente um reencontro importante e a chance de derrubar um incômodo jejum nesta quinta feira, dia 27, quando enfrenta o Fluminense pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, às 20h30, no horário de Brasília.

O duelo marca a primeira vez que o clube reencontra Luís Zubeldía, que deixou o comando da equipe paulista em junho e, meses depois, assumiu o time carioca. Diante do antigo treinador, o São Paulo tenta colocar fim a uma sequência negativa que já dura cinco anos.

A última vitória são paulina sobre o Fluminense no Maracanã aconteceu em 26 de dezembro de 2020, em jogo do Brasileirão. Naquele dia, o time de Fernando Diniz, também ex técnico tricolor, ganhou por 2 a 1.

Desde então, o São Paulo voltou ao estádio como visitante em outras quatro ocasiões e, em todas elas, saiu derrotado. O confronto mais recente foi no ano passado, quando o Fluminense venceu por 2 a 0, com gols de Kauã Elias e Keno.

Zubeldía vive um dos melhores momentos do Fluminense

Com apenas três rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem um objetivo bem definido. O clube busca encerrar a competição garantido na próxima edição da Copa Libertadores. No momento, ocupa a oitava posição, com 48 pontos, e terá pela frente o reencontro com seu ex técnico, agora vivendo seu melhor momento no ano.

O Fluminense aparece em sétimo lugar, somando 55 pontos, apenas um atrás do Bahia, que é o primeiro time dentro do G6. Se na época da saída do treinador a principal preocupação no São Paulo era evitar a zona de rebaixamento, no clube carioca a realidade é oposta. Desde que chegou, foram 13 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, desempenho que representa 61,5% de aproveitamento.