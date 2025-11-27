Atacante deve ficar de fora do próximo jogo do Internacional

O atacante Rafael Borré deve ficar de fora do próximo jogo do Internacional. A saída do camisa 19 tende a ser a principal mudança de Ramón e Emiliano Díaz para enfrentar o Vasco, sexta-feira (28), no estádio São Januário. Após o empate em 1 a 1 com o Santos, a partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro se tornou essencial na luta colorada para se afastar da zona de rebaixamento, além de ser um confronto direto na na luta para não cair.

Com 41 pontos, três à frente do Peixe, o Alvirrubro permanece na 15ª posição. A equipe paulista é a 17ª colocada, primeira equipe do Z4. Já o Gigante da Colina tem 42 pontos e está em 13º.

Atacante deve ficar de fora

A ausência de gols – o último foi em 19 de outubro, contra o Sport –, o desperdício de oportunidades e os erros de passe, estão tirando Rafael Borré do time titular. A alteração no ataque não significa a troca do colombiano por Ricardo Mathias. Com dois treinos para definir a equipe, nesta quarta (26) e na quinta (27), os Díaz devem testar alternativas.

Além da entrada do 49, outra possibilidade é a volta da formação com dois atacantes com Alan Patrick atuando de falso 9. Assim, Carbonero, que volta de suspensão pelo terceiro amarelo, entraria no lugar do seu compatriota, formando o setor ao lado de Vitinho, titular nas últimas partidas, repetindo o 4-3-1-2 usado contra o Botafogo e o Santos.

Os números de Borré

O 19 colorado tem sido questionado, e até vaiado, pela torcida. Isso por conta da ausência de gols no ano. Com 44 partidas na temporada, o centroavante marcou apenas oito vezes, além de dar quatro assistências. Pela minutagem, foram 2.706 minutos em campo, o jogador colocou uma bola na rede a cada 338,25 minutos. Os dados são do site Transfermarkt.

O colombiano vive um ano ruim vestindo a camisa do Inter. No returno, iniciado em agosto, fez somente dois gols – no 3 a 1 para o Flamengo e na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, este, o último. Para um atacante, são números que não sustentam uma titularidade que se consolidou com a chegada de Ramón ao clube.

Faltam três rodadas

Em 15º, com 41 pontos, o Inter tem ainda três partidas pelos Brasileirão. Dois dos confrontos são fora de casa: na sexta (28), vai ao Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco. No dia 3, joga como o São Paulo, na Vila Belmiro. O Colorado só volta a jogar no Beira-Rio na última rodada, em 7 de dezembro, contra o Bragantino.

Apesar do empate em 1 a 1 com o Santos, segunda (24), em Porto Alegre, conforme acompanhamento feito pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Alvirrubro tem 6,5% de ser rebaixado para a Série A.

28/11 – Sexta – 19h30min – estádio São Januário – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – 20h – Vila Belmiro – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – 16h – estádio Beira-Rio - Internacional x Bragantino