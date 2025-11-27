Por onde anda o goleiro Felipe, de Flamengo e Corinthians?

Aos 41 anos, Felipe continua em atividade, acumulando experiências internacionais e ajudando seu atual clube a conquistar títulos locais.

Ele começou no Vitória, passou por clubes como São Caetano e Braga, e atualmente joga pelo Differdange 03, em Luxemburgo.

Luiz Felipe Ventura dos Santos, o Felipe, foi um dos goleiros mais marcantes do futebol brasileiro entre o fim dos anos 2000 e o começo dos anos 2010. Com 1,90m, estilo técnico, bom tempo de bola e personalidade forte, ele se destacou no Corinthians, onde viveu o auge em títulos, e no Flamengo, clube em que se consolidou como titular por várias temporadas. O Lance! conta por onde anda o goleiro Felipe.

Formado no Vitória, passou por clubes médios e empréstimos antes de virar protagonista em grandes centros. Ganhou Estadual, Copa do Brasil, Série B, foi decisivo em mata-matas e sempre chamou atenção pelo estilo de jogo, pela capacidade de fazer defesas difíceis e também por algumas polêmicas e decisões fortes ao longo da carreira.

Hoje, já com 41 anos, Felipe não se aposentou: segue atuando como goleiro, rodando o mundo e escrevendo um capítulo curioso no futebol de Luxemburgo. Saiba por onde anda o goleiro Felipe.

Vitória, empréstimos e o início de carreira no eixo alternativo

Felipe começou nas categorias de base do Vitória, da Bahia, onde atuou entre 1999 e 2003. Subiu ao profissional e passou a ganhar minutos em Campeonatos Brasileiros e no estadual, participando da transição entre a condição de promessa e a de titular em um clube tradicional do Nordeste.

Em 2005, passou pelo São Caetano, e em seguida pelo Bragantino, numa fase ainda de afirmação. Foi emprestado à Portuguesa para a Série B, onde começou a chamar atenção pela sequência de jogos e pelas boas atuações. No início da carreira, a trajetória de Felipe foi típica de jogadores que precisam rodar por mercados intermediários até chegar a um grande clube.

continua após a publicidade

O ponto de virada veio com o destaque em São Paulo, especialmente no Paulistão, o que abriu as portas para o grande salto da carreira: o Corinthians.

Corinthians: titularidade, títulos e afirmação nacional de Felipe

Em 2007, Felipe foi contratado pelo Corinthians e, rapidamente, assumiu a titularidade. A estreia no Brasileirão, em vitória sobre o Juventude, marcou o início de uma fase de protagonismo. Ele vestia a camisa 1 e logo se consolidou como o goleiro principal em um momento de enorme pressão.

Após o rebaixamento de 2007, Felipe fez parte da reconstrução corintiana: foi titular na campanha da Série B de 2008, ajudando o time a voltar à elite com sobras. Em 2009, viveu um dos pontos mais altos da carreira: conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, sendo peça importante em um time que também contava com Ronaldo Fenômeno.

No Corinthians, Felipe ganhou fama tanto pelas defesas quanto pela postura firme, sendo um goleiro de personalidade em um dos ambientes mais exigentes do país. Depois de 108 partidas, títulos e negociações envolvendo seus direitos econômicos, a trajetória no Timão chegou ao fim em 2010, quando começou a se desenhar um novo ciclo, desta vez na Europa.

Braga e a experiência europeia em Portugal

Em 2010, após a rescisão com o Corinthians e um acordo via Olé Brasil, Felipe foi emprestado ao Sporting Braga, de Portugal. O clube vinha em crescimento, disputando campeonatos nacionais em alto nível e entrando em competições europeias.

Felipe chegou e, já na estreia pelo Português, assumiu a posição, aproveitando o espaço deixado pela saída de outros goleiros e por lesões dos concorrentes. Disputou Primeira Liga e jogos de competições europeias, vivendo mais um capítulo importante no currículo.

Apesar de não ter sido uma passagem longa, o período em Braga serviu como vitrine e preparação para o retorno ao Brasil, em um dos clubes mais pressionados e populares do país: o Flamengo.

Flamengo: fases de idolatria, prêmios individuais e turbulências

Em 2011, Felipe voltou ao Brasil para defender o Flamengo, inicialmente por empréstimo. O contexto era delicado: o clube buscava um goleiro de confiança após o caso Bruno, e a chegada de Felipe foi tratada como uma aposta de Luxemburgo e da diretoria.

O início foi muito positivo. Logo nos primeiros meses, ele brilhou em decisões de Campeonato Carioca, defendendo pênaltis em clássicos decisivos contra Botafogo e Fluminense, ajudando o clube a conquistar o Estadual. Com o tempo, tornou-se titular absoluto e figura constante em mata-matas e jogos grandes.

No Flamengo, Felipe:

Foi campeão carioca em 2011 e 2014 Conquistou a Copa do Brasil de 2013 Recebeu prêmio de melhor goleiro do Carioca de 2011

Também protagonizou atuações marcantes, como em despedidas históricas (caso do jogo de Petkovic) e em partidas de mata-mata nacional. Ao mesmo tempo, viveu momentos de contestação, como é comum em clubes gigantes, até que, em 2015, o contrato acabou rescindido e ele deixou o Rubro-Negro depois de 150 jogos.

Rodagem pelo Brasil e pela Europa: Figueirense, Bragantino, Hungria e Série C/B

Após a saída do Flamengo, Felipe entrou em uma fase de carreira marcada pela rodagem. Em 2015, assinou com o Figueirense. Depois, voltou a defender o Bragantino, desta vez com sequência maior, e passou pelo Uberlândia.

Em 2018, abriu um novo capítulo internacional ao acertar com o Kisvárda, da Hungria. Lá, encontrou um cenário de liga emergente, com muitos estrangeiros e estrutura em evolução. Foram dois anos de experiência no Leste Europeu, acrescentando outro país à lista do seu currículo.

Na volta ao Brasil, defendeu o Botafogo-PB, o Paraná Clube, o Capital-DF e o Santa Rosa-PA, alternando entre Séries C, D e competições estaduais. Em 2024, jogou pelo Sampaio Corrêa, antes de abraçar mais um desafio internacional, desta vez em Luxemburgo.

Differdange 03: reta final de carreira com taças e protagonismo

Em 2024, já aos 40 anos, Felipe acertou com o Differdange 03, de Luxemburgo. Longe dos holofotes do futebol brasileiro, o goleiro encontrou um ambiente em que sua experiência é extremamente valorizada. Assumiu a titularidade, disputou a liga local e copas nacionais e ajudou o clube a conquistar títulos importantes no contexto luxemburguês.

Com isso, Felipe soma uma reta final de carreira bem-sucedida em termos esportivos, mantendo-se competitivo e útil dentro de campo, em vez de apenas cumprir calendário. A passagem por Luxemburgo funciona como uma espécie de capítulo extra para um goleiro que já havia feito história em Corinthians e Flamengo, e que decidiu estender a trajetória ao máximo.

Por onde anda o goleiro Felipe, ex-Flamengo e Corinthians?

Por onde anda o goleiro Felipe? O jogador segue em atividade e, desde 2024, defende o Differdange 03, clube de Luxemburgo. Ele assumiu a camisa 1 e rapidamente virou um dos nomes mais conhecidos da equipe, ajudando o time a conquistar títulos nacionais e a aparecer em competições europeias de menor porte.

A ida para Luxemburgo é a continuação de uma fase da carreira em que Felipe (@felipeparedao) se especializou em novos mercados e experiências: já havia atuado em Portugal (Braga) e na Hungria (Kisvárda), além de encarar o futebol em diversas regiões do Brasil. No Differdange, vive uma espécie de reta final com protagonismo, jogando como titular e acumulando minutos mesmo já veterano.

Todos os clubes da carreira de Felipe (em ordem cronológica)

Ao longo da carreira profissional, Felipe vestiu as seguintes camisas:

Vitória – 2003–2005

São Caetano – 2005

Bragantino – 2006–2007

Portuguesa (empréstimo) – 2006

Corinthians – 2007–2010

Olé Brasil – 2010–2011 (clube detentor de direitos econômicos)

Sporting Braga (empréstimo) – 2010–2011

Flamengo – 2011–2014

Figueirense – 2015–2016

Bragantino – 2016–2017

Uberlândia – 2018

Kisvárda (Hungria) – 2018–2020

Botafogo-PB – 2020–2022

Paraná Clube – 2022–2023

Capital-DF (empréstimo) – 2023

Santa Rosa-PA – 2023

Sampaio Corrêa – 2024

Differdange 03 (Luxemburgo) – 2024–

Entre altos e baixos, grandes títulos, polêmicas pontuais e uma longa carreira, Felipe se consolidou como um dos goleiros mais marcantes da sua geração — hoje, ainda em atividade, agora distante dos grandes centros, mas acumulando mais páginas em sua história no futebol.