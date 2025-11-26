Fortaleza vence RB Bragantino e se aproxima de sair do Z4 da Série A
Partida aconteceu pela 36ª rodada do Brasileirão
O Fortaleza venceu o RB Bragantino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, valendo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bareiro, no 2º tempo, marcou o gol do jogo.
Assim, o Massa Bruta está em décimo lugar no torneio, com 45 pontos. O Leão continua na 18ª colocação, tendo agora 37 pontos. O Vitória, primeiro clube fora do Z4, possui 39.
Fortaleza supera o RB Bragantino fora de casa
RB Bragantino e Fortaleza fizeram um 1º tempo de poucas chances nesta quarta-feira. Os mandantes tentavam vaga em um eventual G8, enquanto que os visitantes queriam pontuar na briga contra o rebaixamento.
A melhor chance da etapa veio com Gustavo Neves, que finalizou após boa troca de passes e viu Brenno fazer grande defesa. Adotando uma postura mais reativa, o Fortaleza não conseguiu encaixar contra-ataques com qualidade.
A partida seguiu com diversos passes errados. Nos últimos minutos, Lucas Barbosa recebeu cruzamento e cabeceou por cima da meta tricolor. Assim, os clubes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.
O 2º tempo se iniciou com maior pressão dos paulistas. Eduardo Sasha teve grande chance de abrir o marcador, mas desperdiçou. O ataque, no entanto, já estava impedido. Na sequência, Jhon Jhon recebeu livre na área e bateu para fora.
A resposta do Tricolor veio com Breno Lopes, que recebeu na entrada da área e mandou ao lado do gol. Depois de alguns minutos menos criativos, os visitantes abriram o placar. Pochettino encontrou Crispim, que chutou. A bola desviou em Bareiro no meio do caminho e foi para o fundo das redes.
Mancuso arriscou chute do meio-campo e Cleiton defendeu. O Bragantino teve grande chance após corte errado de Brenno, mas o goleiro se recuperou e salvou o cabeceio de Gustavo. Com isso, o Tricolor venceu por 1 a 0 e conseguiu um importante resultado na briga contra o rebaixamento.
✅ FICHA TÉCNICA
RB BRAGANTINO 0 X 1 FORTALEZA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 36ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26/11/2025 - 19h
📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
🥅 Gols: Bareiro aos 31 min do 2º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Alix Vinicius (RBB); Herrera (FOR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
RB BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado (Thiago Borbas), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Eduardo Sasha (Laquintana) e Pitta.
FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre (Matheus Pereira), Lucas Sasha e Pochettino (Matheus Rossetto); Herrera (Lucas Crispim), Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Lucas Gazal).
