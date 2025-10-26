O atacante argentino Pablo Vegetti, que estava sem marcar há quase 3 meses, revelou uma premonição de um integrante da comissão técnica do Vasco da Gama para voltar a fazer gols. Na vitória por 3 a 0 contra o Bragantino neste domingo (26) no estádio Cícero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o 'Pirata", autor de dois gols, revelou, ao final da partida, que Ricardo Benarroz, conhecido como Biro e que trabalha como auxiliar de serviços gerais na comissão técnica do clube, disse que o jejum acabaria neste fim de semana.

continua após a publicidade

Ele falou que eu ia fazer dois gols. Ele falou isso. É um cara que eu amo muito. Que é o meu irmão! Quando eu cheguei aqui no Vasco, eu fiz muita parceria com ele e sempre está puxando pra frente o cara. Ele sabe que eu amo muito ele e ele torce muito por mim e pelo time, mas especialmente por mim - afirmou Pablo Vegetti abraçado a Ricardo Benarroz ao final da partida.

Vegetti conta a premonição de membro da comissão técnica (Foto: Reprodução Instagram)

Não é a primeira vez que Vegetti fica tanto tempo sem marcar

A última vez que Pablo Vegetti balançou as redes foi no dia 31 de agosto. Na ocasião, o Vasco venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da seca de gols, o argentino foi para o banco de reservas. Na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0 na última segunda (20), pela 29ª rodada do torneio, o argentino começou a partida entre os suplentes. No jogo desta noite (26), o camisa 99 voltou a ser titular já que Rayan lesionado não foi relacionado para o duelo contra o Bragantino.

continua após a publicidade

Essa não é a primeira vez que Vegetti enfrenta um período sem gols com a camisa vascaína. Ele já passou por duas sequências semelhantes: entre os últimos dois jogos de 2023, os quatro primeiros de 2024 e também entre meados de outubro e o início de dezembro do ano passado com seis partidas seguidas em branco no Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!