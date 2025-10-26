Vegetti brilha, e Vasco atropela o Bragantino fora de casa
Cruz-Maltino venceu por 3 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco venceu o Bragantino neste domingo (26) por 3 a 0, pela 30ª rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Pablo Vegetti, duas vezes, e GB.
➡️ Vegetti encerra jejum e volta a marcar pelo Vasco
Com o resultado, o Cruz-Maltino assume a oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. Já o Bragantino, segue na décima segunda colocação, com 36 pontos.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi mais dividido, com posse de bola e número de finalizações quase iguais para os dois lados. Mesmo assim, quem tinha maior qualidade nessas chances era o Vasco, que parecia sempre estar mais próximo do gol do que o Bragantino. O primeiro gol de Vegetti saiu aos 27 minutos. Depois, disso, os cariocas passaram a tomar conta do jogo.
Na segunda etapa, o Vasco venceu e convenceu. O time de Fernando Diniz foi superior mesmo fora de casa e pressionou o gol do Bragantino. O segundo gol do Pirata saiu aos 24 minutos. A partir daí, domínio completo do Vasco, que ainda fechou o placar com GB, aos 44 minutos.
O que vem por aí para o Vasco?
O próximo jogo do Cruz-Maltino é contra o São Paulo, também pelo Brasileirão. A partida será no domingo (2), às 20h30 (de Brasília). Já o Bragantino visita o Bahia, também no domingo, mas às 16h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 0 x 3 VASCO
Campeonato Brasileiro – Série A – 30ª rodada
📆 Data e horário: Domingo, 26 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
🥅 Gols: Pablo Vegetti (27'/1ºT e 24'/2ºT), GB (44'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Jhon Jhon (RBB), Tchê Tchê (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: —
🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
ESCALAÇÕES
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Alix Vinícius (Vanderlan) e Juninho Capixaba; Fabinho (Praxedes), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Nacho Laquintana (Davi Gomes) e Sasha.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê (Hugo Moura), Barros e Coutinho (David); Andrés Gómez (Puma Rodríguez), Nuno Moreira (Matheus França) e Vegetti (GB).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias