Depois de quase 3 meses sem fazer um gol com a camisa do Vasco, o atacante argentino Pablo Vegetti fez as pazes com a bola e foi um dos responsáveis pela vitória do Gigante da Colina por 3 a 0 contra o Bragantino, neste domingo (26), no estádio Cícero de Souza Marques, marcando dois gols. GB, que entrou no lugar do "Pirata", fez o terceiro. A partida era válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Vegetti é o artilheiro do Brasil em 2025

O primeiro gol de Pablo Vegetti contra o Bragantino aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. O tradicional cruzamento de Lucas Piton encontrou o argentino dentro da pequena área adversária. Com a perna direita, Vegetti chutou para abrir o placar para o Cruzmaltino. O goleiro do Massa Bruta chegou a defender o chute. Depois de muita reclamação, já que havia uma dúvida se a bola tinha entrado, o árbitro Sávio Pereira Sampaio confirmou o gol após análise do VAR. Apesar de estar a oito jogos sem marcar, o "Pirata" é o atual artilheiro do Brasil em 2025, com 26 gols, e ocupa a vice-artilharia do torneio, com 14. Veja o primeiro gol de Vegetti:

Já o segundo foi marcado na etapa complementar. Após chute de Paulo Henrique pela direita, Pablo Vegetti aproveitou o rebote do goleiro do Bragantino e ampliou o placar para 2 a 0 aos 23 minutos. Veja o segundo gol do "Pirata":

continua após a publicidade

A última vez que Pablo Vegetti balançou as redes foi no dia 31 de agosto. Na ocasião, o Vasco venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da seca de gols, o argentino foi para o banco de reservas. Na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0 na última segunda (20), pela 29ª rodada do torneio, o argentino começou a partida entre os suplentes. No jogo desta noite (26), o camisa 99 voltou a ser titular já que Rayan lesionado não foi relacionado para o duelo contra o Bragantino.

Essa não é a primeira vez que Vegetti enfrenta um período sem gols com a camisa vascaína. Ele já passou por duas sequências semelhantes: entre os últimos dois jogos de 2023, os quatro primeiros de 2024 e também entre meados de outubro e o início de dezembro do ano passado com seis partidas seguidas em branco no Brasileirão.

continua após a publicidade

Com a vitória de 3 a 0 contra o Bragantino, o Vasco vai a 42 pontos na tabela do Brasileirão e ocupa a 8ª posição.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!