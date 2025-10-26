Torcida do Vasco se rende a Vegetti: 'Para de fofoca'

Os torcedores do Vasco estão em lua de mel com Pablo Vegetti, após os dois marcados contra o Bragantino, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do futebol brasileiro na temporada, o atacante voltou a marcar após oito partidas e vai conduzindo a equipe comandada por Fernando Diniz a quarta vitória consecutiva na competição nacional.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O primeiro gol do argentino saiu após um cruzamento de Lucas Piton e, apesar da defesa do goleiro Cleiton, a arbitragem assinalou que a bola cruzou totalmente a linha. Na segunda etapa, Vegetti pegou o rebote e ampliou o placar para o clube de São Januário. Com o feito, o argentino chegou ao 26º gol na temporada.

Após os gols do artilheiro, os torcedores do Vasco se declararam ao atacante argentino nas redes sociais. Confira abaixo.

Como foi Bragantino x Vasco?

Texto por: Pedro Brandão

O primeiro tempo foi mais dividido, com posse de bola e número de finalizações quase iguais para os dois lados. Mesmo assim, quem tinha maior qualidade nessas chances era o Vasco, que parecia sempre estar mais próximo do gol do que o Bragantino. O primeiro gol de Vegetti saiu aos 27 minutos. Depois, disso, os cariocas passaram a tomar conta do jogo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Vasco venceu e convenceu. O time de Fernando Diniz foi superior mesmo fora de casa e pressionou o gol do Bragantino. O segundo gol do Pirata saiu aos 24 minutos. A partir daí, domínio completo do Vasco, que ainda fechou o placar com GB, aos 44 minutos.

Com o resultado, o Vasco chega aos 42 pontos e segue em busca de uma vaga na zona de classificação para a Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino chegou a terceira derrota seguida e estacionou na 12ª posição, com 36 pontos somados.

continua após a publicidade