Vasco vira chave para Sul-Americana e defende escrita diante do Puerto Cabello

O Vasco defenderá marca histórica diante do Puerto Cabello na próxima terça-feira (8), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino jamais foi derrotado por equipes da Venezuela, independentemente da competição.

Ao todo, o Gigante já enfrentou times venezuelanos em oito oportunidades. No recorte, foram seis vitórias e dois empates, com 11 gols feitos e dois sofridos. Em casa, o aproveitamento é de 100% nas quatro partidas disputadas.

Jogos do Vasco contra times da Venezuela

O duelo de terça-feira (8) será o primeiro entre Vasco e Puerto Cabello na história. O Cruz-Maltino enfrentou apenas três equipes da Venezuela, sendo quatro vezes o Deportivo Táchira, duas vezes o Deportivo Galicia e outras duas o Caracas. Confira abaixo o retrospecto detalhado.

Vasco x Deportivo Táchira: 4 jogos, 4 vitórias, 6 gols marcados e 2 gols sofridos; Vasco x Deportivo Galicia: 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 gols marcados e 0 gol sofrido; Vasco x Caracas: 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 gol marcado e 0 gol sofrido.

O Cruz-Maltino recebe o Puerto Cabello em São Januário na próxima terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Vasco estreou com empate em 3 a 3 diante do Melgar, enquanto os venezuelanos ficaram no 2 a 2 com o Lanús, pelo grupo G da competição.

