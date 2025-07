Dirigente do Corinthians se pronuncia sobre falta de Memphis em treino

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, se pronunciou sobre a ausência não justificada de Memphis no treinamento da quarta-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava. O dirigente revelou que teve uma conversa com o holandês e classificou a atitude como "inadmissível".

— Todas as conversas relacionadas às decisões, claro, aconteceram, elas acontecem. São decisões internas nossas. Mas claro que em uma instituição do tamanho do Corinthians, é inadmissível, jamais se aceita uma atitude como essa (faltar no treino). Nosso presidente esteve aqui presente, conversamos com o atleta, ele colocou suas justificativas. Por mais que a gente sempre vá prezar, cobrar, para que todas as funções que os atletas precisam exercer, tem o bônus e o ônus, certo? Vamos cobrar para que isso aconteça — disse o dirigente em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.

O jogador se reapresentou normalmente nesta quinta-feira (10). Memphis se reuniu com Osmar Stábile, presidente provisório, além de Fabinho Soldado, e Dorival Júnior, treinador da equipe. O holandês foi penalizado pela diretoria e voltou a treinar normalmente.

— Já foi conversado, resolvido, e a gente espera que a gente continue com o bom ambiente. Conversa importante com presidente e executivo. Não admitimos nenhum comportamento que não seja do nível de um atleta profissional, essa atitude... mas ouvimos a justificativa do atleta, ele sempre nos ajudou, trabalha muito, tem um dia a dia exemplar de treinamento e postura. Esperamos que daqui para frente a gente só pense no Bragantino. Nosso foco no Brasileirão recomeçou — disse o dirigente.

Dívida do Corinthians

O Timão ainda deve cerca de R$ 4 milhões em bônus ao atacante Memphis. No mês passado, o jogador ameaçou não se reapresentar ao elenco caso o valor não fosse quitado, mas voltou atrás após parte da dívida ser paga. Com contrato válido até julho de 2026, o holandês, apesar dos conflitos recentes, manifesta o desejo de permanecer no Corinthians.