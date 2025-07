Quem é e como joga Gonzalo Tapia, alvo do São Paulo?

O São Paulo está próximo de fechar acordo por Gonzalo Tapia, atacante do River Plate. Chileno e com 22 anos, o Lance! separou um perfil e uma análise sobre a forma de jogar do atleta.

continua após a publicidade

Basicamente, o que falta para ser concretizado são os últimos detalhes. A tendência é que, quando essas questões forem resolvidas, o jogador passe por exames médicos no Brasil e assine contrato.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Quem é Gonzalo Tapia, alvo do São Paulo?

Gonzalo Tapia é formado nas categorias de base da Universidad Católica, do Chile, onde se firmou como um dos principais nomes da equipe nos últimos anos.

continua após a publicidade

Em 117 partidas pelo clube chileno, o atacante marcou 22 gols e distribuiu 10 assistências. O jogador foi campeão da Liga Chilena e Supercopa do Chile.

Em 2025, Tapia foi contratado pelo River Plate. No Mundial de Clubes, não foi utilizado. Por ser estrangeiro e não ter tanto espaço, o time argentino foi de acordo com a sua possível liberação.

continua após a publicidade

Segundo dados do Sofascore, nesta temporada, Patia disputou sete jogos, titular em apenas dois. O jogador somou 208 minutos em campo, média de 30 por partida.

Sem gols ou assistências, participou com um passe decisivo e finalizou dez vezes, acertando o alvo em duas oportunidades. Teve êxito em seu único drible, registrou 82 ações com a bola (média de 11,7 por jogo) e apresentou 48% de aproveitamento nos duelos. Além disso, sofreu quatro faltas no período.

Gonzalo Tapia não foi bem aproveitado no River Plate (Foto: Divulgação/ River Plate)

E como Tapia joga?

Gonzalo Tapia pode ser considerado uma peça polivalente para o ataque, o que chamou a atenção de Hernán Crespo. Ou seja, é capaz de atuar tanto pelos lados quanto mais centralizado, exatamente como o técnico sinalizou que queria.

É um jogador bom de domínio e que dialoga bem com os companheiros. Existe uma dúvida se serviria de camisa 9 ou de segundo atacante, mas na sua carreira, já jogou de ambos os jeitos. Pelos números, a precisão nas finalizações pode ser uma questão a melhorar, mas é visto como um atacante que pensa o jogo.