Palmeiras investe mais de R$ 400 milhões em atacantes em 2025

O Palmeiras investiu pesado em reforços nesta temporada, principalmente em um setor que atualmente vem mostrando certa instabilidade até o momento: o ataque. Foram cerca de R$ 422 milhões gastos em sete meses, quando a diretoria trouxe nomes de ponta como Vitor Roque e Paulinho, além de alguns menos badalados como Facundo Torres e Ramón Sosa.

continua após a publicidade

➡️ Felipe Anderson tenta recuperar espaço no Palmeiras para sequência da temporada

Os quatro jogadores de ataque que o Palmeiras contratou nesta temporada custaram caro. Vitor Roque foi o de maior investimento, fazendo com que o clube desembolsasse quase R$ 155 milhões, tornando-se o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Apesar do alto valor, o camisa 9 do Verdão ainda não deslanchou, mas vem ganhando oportunidades e também elogios de Abel Ferreira, que o considera muito importante taticamente para a equipe.

- É preciso paciência, se não mandamos embora e não damos tempo. Temos um grande jogador. Não tenho um, tenho dois: o Roque, vamos recuperá-lo porque não dá outro tipo de jogo, e o Flaco também. Precisamos deles como hoje. O Roque entrou, fez o "trabalho sujo" e depois ele [Flaco López] foi comer o filé mignon quando já tinha os outros cansados - disse o treinador sobre o jogador de 20 anos, após uma partida do Mundial.

continua após a publicidade

Na sequência aparece Paulinho, que custou R$ 115 milhões. O camisa 10 do Verdão ainda não entregou tudo que pode, já que precisará passar por uma nova cirurgia na canela direita e não atuará mais nesta temporada. Apesar do pouco tempo que pode se apresentar em campo, deixou a torcida do Palmeiras empolgada com suas atuações e gols decisivos, como o da classificação contra o Botafogo no Mundial.

➡️ Entenda como Ramón Sosa pode ser utilizado no ataque do Palmeiras

O clube ainda desembolsou quase R$ 72 milhões para contar com o futebol de Facundo Torres. O uruguaio chegou de forma discreta, atuava no Orlando City e, portanto, não era rosto muito conhecido, mas mostrou que estava pronto para ser titular, e chegou a atuar por 27 partidas consecutivas em um momento da temporada, podendo atuar tanto pelo lado direito como pelo esquerdo do ataque.

continua após a publicidade

Por fim, a diretoria alviverde anunciou nesta quarta-feira (9) a chegada do paraguaio Ramón Sosa. O clube paulista vai pagar cerca de 14 milhões de euros (o equivalente a R$ 89 milhões na cotação atual) para contar com o paraguaio Sosa, sendo 12,5 milhões (R$ 80 milhões) fixos e o restante em bônus por metas. O jogador conhecerá o elenco e comissão técnica nesta sexta-feira (11), quando o grupo se reapresenta na Academia de Futebol para dar início à preparação para o retorno aos jogos.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras