Grêmio deve ter retornos de três titulares contra o Cruzeiro

Após a conquista da Recopa Gaúcha, com a vitória por 2 a 0 sobre o São José, na última terça-feira (8), o Grêmio se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Cruzeiro, pela 13ª rodada. Para esse jogo, o técnico Mano Menezes deve contar com o retorno de três titulares.

Passou a gripe de Kannemann

Kannemann estava relacionado e chegou a ir à Arena do Grêmio para o confronto com o São José. Porém, por conta de sintomas gripais, foi vetado de última hora pelo departamento médico. Jemerson o substituiu, mas, com o retorno do argentino, volta para o banco de reservas.

Kannemann em treinamento no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Villasanti 100% fisicamente

Por ter se apresentado depois dos companheiros, após os 10 dias de recesso em meio à Copa do Mundo de Clubes, Villasanti foi preservado tanto do jogo-treino com Aimoré quanto da disputa da Recopa Gaúcha contra São José. Agora, 100% fisicamente, volta ao meio-campo gremista ao lado de Alex Santana, já que Dodi cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro.

Braithwaite recuperado de problema no tornozelo

Por fim, Braithwaite está recuperado de desconforto. Titular absoluto, ele retoma o comando do ataque do Grêmio no lugar de Arezo, que recebeu oportunidade contra o São José após se envolver em polêmica devido ao desejo de se transferir para o Peñarol.

Mano tem mais dois treinamentos para encaminhar o time

Com essas três mudanças, Mano deve encaminhar o time para enfrentar o Cruzeiro nos treinamentos de sexta-feira (11) e sábado (12), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A provável escalação do Grêmio tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.