Botafogo pode ter retornos importantes para enfrentar o Santos

O próximo compromisso do Botafogo no Brasileirão é o duelo contra o Santos, no domingo (26). Para a partida, Davide Ancelotti pode contar com retornos importantes.

Na terça-feira (21), quando o time se reapresentou no Lonier após a vitória sobre o Ceará, quatro jogadores estiveram em campo para as atividades: Danilo, Alex Telles, Savarino e Arthur Cabral. Veja a situação de cada um:

Alex Telles desfalcou o time nos últimos cinco jogos por conta de um quadro de dores no joelho esquerdo, enquanto Savarino não foi a campo contra o Ceará por dores musculares. Na semana tranquila para a preparação, a dupla pode figurar na lista do jogo de domingo.

Outra novidade foi o centroavante Arthur Cabral, que treinou com uma proteção na mão esquerda. O jogador sofreu fratura no clássico com o Flamengo e está sendo constantemente avaliado pelo departamento médico — enquanto isso, Chris Ramos aproveitou a chance e marcou um dos gols no Castelão.

A situação de Danilo é a mais complicada. Ele se recupera de lesão muscular sofrida no dia 17 de setembro, no empate por 3 a 3 com o Mirassol. No planejamento do departamento médico, o jogador voltaria no fim de outubro após cerca de oito semanas afastado.

Para além dos lesionados, o treinador italiano contará com o retorno de Barboza e Marlon Freitas, que estavam suspensos contra o Vozão por conta do terceiro cartão amarelo.

