Emprestado ao Estoril pelo Botafogo, Patrick de Paula vive um recomeço na carreira. Aos 26 anos, o jogador fez uma revelação sincera sobre o período em que defendeu o Alvinegro.

O meio-campista foi a primeira grande contratação da Saf botafoguense. Foram seis milhões de euros desembolsados para tirar o jogador do Palmeiras, clube que o formou. À Espn, ele falou sobre o peso da mudança e a maturidade para lidar com o momento.

Olhando para sua carreira, Patrick entende que tudo aconteceu "rápido demais", o que criou maiores reponsabilidades e aumentou a pressão sobre el . Quando chegou a proposta do Botafogo, o jogador estava confiante, mas isso mudou com o decorrer do tempo.

— Quando houve a proposta do Botafogo, achei que estava pronto, que conseguiria ter essa responsabilidade, mas não estava — e isso me deu uma baqueada. Eu não estava preparado. Esse peso de ser a maior contratação, eu pensei que estava pronto. Na época eu não trabalhava meu mental e decidi ir porque achei que estava preparado. Eram muitas coisas, o salário aumentou, você é a maior transferência então todo mundo está em cima de você, te olhando. O clube está se transformando e você ser peça fundamental... É difícil controlar aquilo tudo.

Além desse desafio psicológico, as lesões enfrentadas pelo jogador agravaram a situação, como que sofreu no joelho e o afastou dos gramados por mais de um ano. Mas a principal não foi exatamente uma contusão, e sim uma paralisia facial, chamada "Paralisia de Bell", que afeta os músculos do rosto. Foi quando buscou ajuda de um psicólogo.

O meia defendeu o Alvinegro por quatro temporadas, sendo emprestado ao Criciúma em 2023. No Rio de Janeiro, somou 58 jogos e sete gols. Agora no Estoril, de Portugal, entrou em campo sete vezes.

