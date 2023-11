O jogo desta segunda-feira (6), entre Vasco e Botafogo, pode definir o rumo dos rivais e outros clubes no Brasileirão. O Gigante da Colina terá a “torcida” de Palmeiras, RB Bragantino e Grêmio, enquanto Santos, Cruzeiro e Goiás estarão do lado do Glorioso no Clássico da Amizade. A equipe de Lúcio Flávio lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos, enquanto o time de Ramón Diaz está na zona do rebaixamento, com 34 pontos.