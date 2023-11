Apesar da posição ruim do Vasco na tabela - em 17º lugar, atualmente - Jardim vem sendo bastante elogiado por suas atuações. O camisa 1 da Colina é o terceiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro, com 114 no total. Já Perri aparece logo em seguida no quesito, em quarto lugar, com 112, sendo um dos principais responsáveis pela liderança do Glorioso até aqui.