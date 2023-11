Na etapa final, o Esmeraldino continuou pressionando e criando oportunidades de perigo. Aos 11', Allano recebeu a bola na área e finalizou de esquerda, exigindo grande defesa de Gabriel. Na sobra, Anderson Oliveira jogou no meio da área, mas a bola passou por todo mundo. Quase o primeiro do Goiás. Após dois minutos, o Coritiba teve grande chance com Marcelino Moreno, que arriscou de fora da área, e a bola passou perto do gol de Tadeu.