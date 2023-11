O Vasco contará com o retorno do atacante Vegetti, que cumpriu suspensão na última rodada, diante do Cuiabá, devido ao cartão vermelho recebido no duelo contra o Goiás, no domingo (29). Já o Botafogo terá que lidar com três desfalques: Adryelson, Marlon Freitas e Cuesta. Todos estão suspensos e não disputarão o clássico.