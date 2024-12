Palmeiras aposta em retrospecto contra o Cruzeiro na corrida pelo título do Brasileirão

O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira (4), no Mineirão, com a missão de derrotar o Cruzeiro e seguir vivo na luta pelo tricampeonto do Brasileirão. Com 70 pontos na tabela, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a segunda posição na tabela de classificação, três pontos atrás do líder Botafogo, com apenas duas rodadas para o fim da competição.

continua após a publicidade

+ Palmeiras atinge R$ 1 bilhão em receitas no ano e ganha força para próxima janela de transferências

+ CBF toma decisão sobre presença de torcida em Cruzeiro x Palmeiras

Para tentar reduzir a distância para o rival carioca, que venceu o duelo entre as equipes realizado na última rodada por 3 a 1, no Allianz Parque, o Verdão aposta no retrospecto positivo diante da Raposa.

continua após a publicidade

Atualmente, o Palmeiras acumula uma invencibilidade de sete jogos contra o Cruzeiro, com cinco vitórias e dois empates, incluindo o triunfo por 2 a 0 no primeiro turno do Brasileirão. Essa é a maior sequência sem derrotas para o rival na história do Alviverde, igualando os períodos de invencibilidade registrados entre 1969 e 1974, 1975 e 1988, e 2000 e 2002.

- A mentalidade ainda é positiva. A gente tem de fazer a nossa parte, independentemente do que o Botafogo fizer ou não. A gente tem de conquistar os seis pontos que faltam, fazer a nossa parte bem feita e depois ver como serão os resultados deles - afirmou o meio-campista Maurício.

continua após a publicidade

Palmeiras derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, em partida válida pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Calendário do Palmeiras

Após enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, o Palmeiras encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no domingo (8), no Allianz Parque, em partida válida pela 38ª rodada.