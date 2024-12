Cruzeiro com novidades para enfrentar o Palmeiras no Mineirão

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, optou pela escalação do garoto Japa e do experiente Ramiro no meio-campo para a partida desta quarta-feira (4), contra o Palmeiras, no Mineirão, com portões fechados.

Além de Kaio Jorge e Matheus Henrique, que já não enfrentaram o Bragantino por estarem contundidos, Diniz não poderá contar com Lucas Romero e Barreal, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E o zagueiro Villalba, com lesão na coxa esquerda, será substituído por Zé Ivaldo.

A escalação do Cruzeiro é esta: Cássio, William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Ramiro, Lucas Silva, Japa e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Lautaro Diaz.

Na briga por vaga na Libertadores de 2025, o Cruzeiro tem de vencer o Palmeiras para subir para a oitava colocação, com 52 pontos, superando o Bahia, derrotado pelo Corinthians na terça-feira (3). Domingo (8), na última rodada, a Raposa enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul (RS), às 16h.

Defesa do Cruzeiro tem desempenho ruim sob comando de Diniz

A vitória também será importante para melhorar o desempenho do técnico Fernando Diniz à frente do Cruzeiro. Em 13 partidas, ele venceu apenas duas vezes: contra Lanus, pela Sul-Americana, e Criciúma, pelo Brasileiro. Em 12 desses jogos, o time sofreu gol, num total de 17.

O confronto de hoje também será a oportunidade para o Cruzeiro “dar o troco” no Palmeiras. Em 2019, o rebaixamento da Raposa para a Série B foi sacramentado na derrota por 2 a 0 para o Verdão, também no Mineirão, na última rodada. Agora, a equipe celeste pode tirar do time paulista a chance de ser campeão brasileiro de 2024.

No ano passado, quando o Cruzeiro voltou a disputar a Série A, as duas equipes novamente se encontraram na última rodada no Mineirão. Com o empate por 1 a 1, o Palmeiras garantiu o título brasileiro de 2023.

Partida no Mineirão será disputada sem público, por determinação da CBF

A CBF, na manhã desta quarta-feira, depois de muita polêmica, confirmou que a partida seria realizada sem a presença de público. A entidade anunciou a determinação no domingo (1.o.) depois que o Governo do Estado de Minas Gerais solicitou que o jogo tivesse apenas torcida do Cruzeiro, por questões de segurança. Alegando o princípio da isonomia, a CBF determinou então que o jogo fosse disputado com portões fechados.