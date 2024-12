Abel comenta chances de título do Palmeiras no Brasileirão: ‘Já esteve nas nossas mãos’

Antes da partida entre Palmeiras e Cruzeiro nesta quarta-feira (4), no Mineirão, Abel Ferreira comentou sobre as chances de título do clube paulista, que ainda luta pelo tricampeonato da competição.

continua após a publicidade

+ Palmeiras aposta em retrospecto contra o Cruzeiro na corrida pelo título do Brasileirão

Após a derrota por 3 a 1 na última rodada, o Verdão viu o Botafogo abrir três pontos de vantagem na tabela de classificação, com duas rodadas restantes, e agora não depende apenas de seus próprios resultados para conquistar o título.

- Sou mais um funcionário do clube. Não faço gols. Faço tudo para ajudar meus jogadores. Sempre prometi que iríamos para lutar e não títulos. Mas, para isso, que treinamos o ano todo. É para estar nas decisões, perdemos Supercopa, Paulista. Contra o Botafogo, na Libertadores, detalhes... São quatro anos seguidos nas decisões. Já esteve nas nossas mãos. Temos que fazer o que nos compete, fazer um jogo sério e esperar na jornada - afirmou Abel Ferreira em entrevista ao "Premiere".

continua após a publicidade

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras para encarar o Cruzeiro nesta quarta-feira (4) tem: Weverton; Giay, Murilo, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga, Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

A partida entre as equipes em Belo Horizonte será disputada sem a presença de público, após decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente, o governo de Minas Gerais solicitou que o duelo fosse realizado com torcida única.

continua após a publicidade

O Palmeiras, por sua vez, contestou o pedido, o que gerou um impasse entre os clubes nos bastidores. Diante disso, a CBF optou por fechar os portões do Mineirão, visando manter a isonomia da competição, uma vez que o jogo do primeiro turno, no Allianz Parque, contou com a presença de torcedores.

Flaco López retorna à equipe titular do Palmeiras contra o Cruzeiro (Foto: Divulgação / Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras