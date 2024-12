Com mudanças em dois setores, Abel define escalação do Palmeiras contra o Cruzeiro

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (4), no Mineirão, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Reserva nas últimas quatro partidas do Verdão, Flaco López venceu a disputa com Rony e forma trio de ataque ao lado de Estêvão Felipe Anderson.

continua após a publicidade

+ Palmeiras aposta em retrospecto contra o Cruzeiro na corrida pelo título do Brasileirão

Augustín Giay e Vanderlan compõem as laterais. Assim, Mayke, cotado para iniciar o jogo, e Caio Paulista ficam como opções no banco de reservas.

A comissão técnica, no entanto, não terá os titulares Gustavo Gómez e Marcos Rocha à disposição. O capitão cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na derrota para o Botafogo, assim como o lateral-direito, expulso no confronto.

continua após a publicidade

O lateral Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, que se recuperam de lesões no joelho, seguem em tratamento no departamento médico do clube e desfalcam a equipe nesta noite.

- A gente vai jogar esses jogos da melhor maneira, com muita motivação e muita fé. A gente tem uma viagem agora contra o Cruzeiro e, se Deus quiser, vamos voltar com mais três pontos para continuar com o sonho - afirmou Flaco López.

continua após a publicidade

Na vice-liderança do Brasileirão com 70 pontos, o Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, segue três pontos atrás do Botafogo, líder da competição.

Flaco López retorna ao time titular do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação Palmeiras

Portanto, o time do Palmeiras que entra em campo contra o Cruzeiro tem: Weverton; Giay, Murilo, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que será realizada sem a presença de público após decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).