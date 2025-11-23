A última rodada do Brasileirão Série B termina neste domingo (23), com confrontos decisivos em todas as partes da tabela. A bola rola às 16h30 para as oito partidas que encerram a temporada da segunda divisão.

continua após a publicidade

No topo, o Coritiba tem uma mão na taça e joga pelo empate para confirmar o título, mas tem o rival Athletico na cola podendo roubar a posição. Com a dupla paranaense garantida na Série A de 2026, restam duas vagas e quatro times na disputa pelo acesso, enquanto três times com risco de queda jogam "pela vida". O Lance! reuniu todos os cenários possíveis da rodada derradeira da Série B.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

'Athletiba' na briga pelo título

O Coritiba lidera o campeonato com 65 pontos e enfrenta o Amazonas, fora de casa, podendo empatar para confirmar o título. Em caso de derrota, seu rival, Athletico, que tem 62, pode assumir a liderança se vencer por qualquer placar. Isso porque o Furacão, que joga em casa contra o América-MG, ultrapassaria o Coxa em números de vitória, primeiro critério de desempate.

continua após a publicidade

Quem sobe para a Série A?

Com Coritiba e Athletico garantidos na Série A de 2026, restam duas vagas. Atualmente, Criciúma e Goiás, ambos com 61 pontos ocupam a terceira e quarta colocação, mas podem ser ultrapassados por Chapecoense e Remo, que tem 59. O Novorizontino, que está em 5º, já jogou contra o CRB e não tem mais chances de subir.

Enquanto o times catarinenses enfrentam equipes tranquilas no meio da tabela (Athletico-GO, 10º, e Cuiabá, 11º) o Remo recebe o Goiás no Mangueirão em confronto direto na disputa pelo acesso. Veja a tabela e os critérios de desempate, na ordem:

continua após a publicidade

Disputa pelo acesso para a Série A Posição Time Pontos Vitórias Saldo de gols Gols pró 3º Criciúma 61 17 15 47 4º Goiás 61 17 7 41 5º Novorizontino 60 15 11 43 6º Chapecoense 59 17 16 51 7º Remo 59 15 10 48

A briga contra o rebaixamento para a Série C

Na última rodada da Série B já há três times rebaixados para a terceira divisão: Paysandu, lanterna com 28 pontos, Volta Redonda, 19º com 36, e Amazonas, 18º, também com 36. A 17ª posição, atualmente ocupada pela Ferroviária, com 40 pontos, está em aberto.

A equipe de Araraquara pode escapar do rebaixamento se vencer o Operário, mas precisa torcer pelo tropeço do Botafogo-SP e/ou do Athletic, com 41 pontos, que enfrentam Avaí e Paysandu, respectivamente.

Jogos da 38ª rodada da Série B e onde assistir

Exceto os jogos entre Vila Nova e Volta Redonda, e Novorizontino e CRB, que já jogaram, os demais confrontos acontecem neste domingo (23), todos às 16h30.

Vila Nova 2 x 2 Volta Redonda Novorizontino 3 x 0 CRB Amazonas x Coritiba - Disney+ Athletic x Paysandu - Disney+ Athletico-PR x América-MG - ESPN 4, Desimpedidos, SportyNet, N Sports e Disney+ Botafogo-SP x Avaí - SportyNet+, Kwai e Disney+ Chapecoense x Atlético-GO - Desimpedidos, N Sports e Disney+ Cuiabá x Criciúma - ESPN 5 e Disney+ Operário x Ferroviária - Disney+ Remo x Goiás - ESPN e Disney+