Piquerez admite 'frustração' em sequência do Palmeiras, mas avisa: 'Foco principal é a Libertadores'

O lateral-esquerdo Piquerez não escondeu a frustração pela sequência negativa do Palmeiras nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O time paulista conquistou apenas dois pontos em 12 que estavam em disputa, perdendo dois e empatando outros dois - em casa -, e com isso o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na ponta da tabela a três rodadas do fim do Nacional.

Apesar de ter vacilado no Nacional, Piquerez avisa que o time vai com tudo para buscar a Libertadores no próximo sábado (29), em Lima, no Peru, justamente contra o Rubro-Negro.

- Viemos de uma sequência de resultados ruins, somos conscientes disso. Ficamos longe no Brasileiro, a cinco pontos do Flamengo. Agora, nosso foco principal é a Libertadores. Sabemos que é uma frustração o que está acontecendo, mas temos que virar essa chave logo, pois temos a semana mais importante da nossa temporada e precisamos reverter essa situação - afirmou o lateral-esquerdo.

Assim como o técnico Abel Ferreira, que jogou a toalha no Brasileirão, o uruguaio sabe que reverter essa pontuação não será fácil, principalmente pelo Palmeiras não depender apenas de suas forças.

- Estamos muito longe do primeiro (Flamengo). Matematicamente ainda há probabilidade, mas é uma sequência de jogos… temos muito pouco tempo para recuperar, viajamos segunda para Porto Alegre. Então, é uma temporada atípica, com Mundial de Clubes no meio, desgaste físico um pouco maior do que o normal, estamos sentindo. Mas nada… é a semana mais importante de nossas vidas. Fica claro que não é por causa do jogo contra o Grêmio, mas sim pela final da Libertadores - finalizou.

