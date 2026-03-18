Flamengo x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Flamengo e Remo se enfrentam na noite desta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã, que contará com casa cheia, terá a transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Em casa, o Flamengo busca a terceira vitória consecutiva após superar Cruzeiro e Botafogo. Caso conquiste mais três pontos, o time carioca pode encostar nos líderes do campeonato. Já o Remo precisa vencer para ganhar fôlego na tabela, já que ocupa a zona de rebaixamento.

Último confronto entre Flamengo e Remo

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2013, pela Copa do Brasil. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo venceu por 3 a 0, com três gols de Hernane.

continua após a publicidade

Hernane comemora gol do Flamengo contra o Remo em 2013 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Ficha do jogo FLA REM Brasileirão Sétima rodada Data e Hora quinta-feira, 19 de março de 2026, às 20h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) Var Daiane Muniz (SP) Onde assistir

Como chega o Flamengo

Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim deve contar com o retorno de De La Cruz, que ficou fora do clássico com o Botafogo por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos. Arrascaeta, que ficou no banco, deve começar a partida entre os titulares.

A expectatitva é pelo retorno de Bruno Henrique. O camisa 27, que se recupera de um quadro de pubalgia que já o tirou de quatro jogos do Rubro-Negro, realizou treinamento no Ninho do Urubu nos últimos dias.

continua após a publicidade

Como chega o Remo

Com uma lesão na coxa direita, o lateral-esquerdo Sávio, titular da posição, está fora da partida e não fica à disposição do técnico Léo Condé. Quem também desfalca a equipe é João Lucas, lateral-direito, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ainda em recuperação de uma grave lesão no joelho direito. Ele, inclusive, é ex-jogador do time carioca.

Diante desse cenário, Léo Condé deve improvisar um zagueiro pelo lado esquerdo, enquanto Marcelinho aparece como possível substituto de João Lucas na lateral direita.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Remo

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Remo

Sétima rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de março de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá; Lino (Cebolinha ) e Pedro.

REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba (Kayky) e Tchamba; Picco, Zé Ricardo (Patrick) e Vitor Bueno; Pikachu (Jajá), Alef Manga e João Pedro.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.