Fim de contrato: veja os planos do Flamengo para jogadores multicampeões

Quatro jogadores do atual elenco do Flamengo têm contrato até o fim desta temporada: Danilo, Alex Sandro, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. A diretoria rubro-negra já iniciou o planejamento para cada um deles, todos multicampeões pelo clube, e pretende abrir conversas em breve. O Lance! detalha o cenário de cada atleta.

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O tema ganhou repercussão após Bruno Henrique e seu empresário negarem publicamente informações sobre uma suposta reunião com o departamento de futebol do clube. Segundo Denis Ricardo, representante do atacante, não houve qualquer contato oficial até o momento, tampouco proposta de renovação.

- O estafe do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo. A DR3 Sports, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso e seu respeito ao Flamengo - disse o empresário.

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Bruno Henrique em campo pelo Flamengo (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

O próprio Bruno Henrique também se manifestou nas redes sociais.

- A reunião com meu empresário/staff nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí - publicou Bruno Henrique.

Danilo

Um dos ídolos recentes do clube, Danilo, autor do gol do título da Libertadores de 2025, cogita encerrar a carreira ao fim do contrato. A decisão, no entanto, ainda não é definitiva.

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— Neste momento, penso que esta pode ser minha última temporada como jogador. Não é algo totalmente definido. Se, ao fim do ano, eu estiver bem física e mentalmente e ainda tiver grande identificação com o Flamengo, posso continuar por mais um ano. Mas meu objetivo sempre foi parar em alto nível, sem me arrastar — disse, em janeiro, ao ge.

Atualmente reserva, Danilo segue sendo peça importante no elenco, tanto pelo desempenho quanto pela liderança e versatilidade, fatores que pesaram em sua convocação pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Internamente, o Flamengo pretende renovar seu contrato, caso o jogador opte por seguir em atividade.

Danilo ergue taça da Libertadores do Flamengo (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

Alex Sandro

Assim como Danilo, Alex Sandro também foi convocado por Ancelotti, mas vive situação diferente no Flamengo. Em alta no Rubro-Negro, o jogador é visto como peça-chave e forte candidato a assumir a vaga de titular na lateral esquerda da Canarinho na Copa do Mundo.

A diretoria e a comissão técnica estão satisfeitas com seu desempenho e desejam a renovação. A tendência é que as negociações avancem após a Copa, com otimismo nos bastidores quanto à permanência do jogador.

Alex Sandro em treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Cebolinha

Entre os quatro, Cebolinha tem o cenário mais incerto. Após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana, o atacante afirmou que pode deixar o clube ao fim da temporada.

- Não houve nenhuma conversa de renovação até o momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada no Flamengo - detalhou Cebolinha.

Internamente, a diretoria interpreta a declaração como um possível fim de ciclo, embora o cenário ainda possa mudar ao longo do ano.

Cebolinha durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Bruno Henrique

Apesar das recentes especulações, a situação de Bruno Henrique ainda está em estágio inicial. Sem proposta oficial até agora, tanto o jogador quanto seu estafe mantêm postura tranquila e aguardam o início das conversas. Por se tratar de um ídolo do clube, as partes não devem ter problemas para tratar de um novo contrato.

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Quandos os jogadores podem assinar pré-contrato?

Vale destacar que jogadores com contrato até o fim do ano podem assinar um pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho.

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