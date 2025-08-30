Depois do atropelo por 8 a 0 sobre o Vitória, o Flamengo volta a campo neste domingo (31), às 16h (de Brasília) para enfrentar o Grêmio, no Maracanã. Enquanto o rubro-negro carioca tenta disparar na liderança do Brasileirão, o tricolor gaúcho, que vem de empate sem gols com o Ceará, quer se afastar da parte de baixo da tabela. Confira os palpites da Redação do Lance! para o jogo válido pela 22ª rodada da competição.

João Pedro Rodrigues: Flamengo

É mais time, e tem comando muito melhor do que o Grêmio.

Lucas Borges: Flamengo

Faz um Brasileirão mais conciso, tem time melhor e vive melhor momento.

Marcio Dolzan: empate

Mano Menezes sabe fechar a casinha. E também foi a maneira que encontrei para que os palpites da Redação não se transformassem num novo 8 a 0 para o Flamengo.

Marcus Vinicius Alves Dantas: Flamengo

Tem time muito melhor que o Grêmio, está embalado depois dos 8 a 0 e muito focado na busca pelo título brasileiro.

Pedro Ernesto: Flamengo

Vive fase melhor, tem time mais equilibrado e consistente

Tiago Teixeira Mendes: Flamengo

Simples: o Flamengo é melhor

Vitor Guedes: Flamengo

O Flamengo B, na Arena Grêmio, seria favorito. Em casa, com titulares, é muito favorito.

Will Spiler: Flamengo

A fase e o time são muito superiores ao Grêmio, que passa por momento delicado e com o técnico Mano Menezes pressionado.

Flamengo e Grêmio terão novidades

Para o jogo deste domingo, o último antes da parada para a Data Fifa, Flamengo e Grêmio terão mudanças. Sem Alex Sandro, com lesão na panturrilha, o time rubro-negro deverá iniciar o jogo com Ayrton Lucas na lateral esquerda.

No Grêmio, o jovem atacante Alysson sentiu o tornozelo esquerdo e também está fora da partida. A tendência é que Pavón inicie o jogo no Maracanã.