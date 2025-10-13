Fortaleza vê disputa no gol após lesão de João Ricardo

O Fortaleza enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira (15), na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A. Com o desfalque do goleiro João Ricardo, que está fora da temporada, a vaga na meta tricolor está em disputa. Ao todo, mais dois nomes já atuaram sob o comando de Martín Palermo.

O titular João Ricardo lesionou-se inicialmente no aquecimento antes da partida contra o Ceará, em julho - Brenno atuou em seu lugar e também se machucou na data. Com os desfalques, o Tricolor fechou as contratações de Helton Leite e Vinícius Silvestre.

João Ricardo chegou a retornar em outubro e atuou em dois jogos (Vitória e Sport), mas a inflamação no ombro direito persistiu e o goleiro precisará passar por cirurgia. O prazo de recuperação é de seis meses, o que o tira da atual temporada.

Helton Leite durante treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Brenno, titular diante de São Paulo e Juventude, larga como favorito ao posto no momento. Na vitória por 2 a 1 sobre os gaúchos, o arqueiro defendeu um pênalti quando o placar ainda marcava 1 a 0. Com a boa atuação, é provável que Palermo opte pela sua permanência no time. Helton Leite, presente na derrota contra o Palmeiras, corre por fora.

Atuando em casa, o Fortaleza tem a vitória como cenário ideal na luta contra o rebaixamento. O time, que está em 18º lugar, soma 24 pontos. O Santos, primeira equipe fora do Z4, tem 28.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (15). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).