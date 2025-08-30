Técnico do Uruguai barra craque do Flamengo de convocação; saiba mais

Marcelo Bielsa não revelou a lista de convocados da seleção do Uruguai para os dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Contudo, em entrevista coletiva na sexta-feira (29), o técnico anunciou que o meio-campista Nicolás De la Cruz, do Flamengo, ficará de fora da convocação.

O jogador, envolvido na polêmica que levou à demissão do médico José Luiz Runco do Flamengo, foi citado por Bielsa durante a coletiva. O treinador argentino afirmou que pretende aguardar a recuperação de De la Cruz e sua regularidade nas partidas pelo Rubro-Negro antes de incluí-lo novamente na seleção. Entre junho e julho deste ano, o atleta perdeu sete jogos devido a uma inflamação no joelho esquerdo.

Além disso, Bielsa ressaltou que, por considerar De la Cruz um jogador fundamental para o meio-campo da Celeste, sua intervenção no processo de recuperação só será necessária caso o volante não consiga retomar uma sequência de minutos com o Manto Sagrado. O experiente técnico reforçou a necessidade de respeitar o cronograma do clube antes de qualquer decisão sobre o aproveitamento do jogador na seleção.

Confira as respostas de Bielsa na coletiva de imprensa 🗣️

Regularidade 🚑

— O processo com De La Cruz é assim: ele não vai ser convocado. Evidentemente entendemos que está saudável. O vimos jogar nos jogos posteriores à recuperação da lesão que o deixou indisponível. O vimos saudável. Acreditamos que é melhor que quando um jogador está saudável e começa a somar minutos.

— Jogou 50 minutos em dois jogos depois que voltou, mas nós acreditamos que o melhor que podemos fazer é tratar de que ele conclua esse processo de reintegração ao futebol competitivo, que é jogar com certa continuidade, 90 minutos uma vez ou duas vezes por semana em seu clube. Não (devemos) forçar isso sem que ele tenha feito isso em seu clube. Essa é a decisão que tomei agora.

Decisão do Flamengo? 🔴⚫

— Se não cumpre o processo em seu clube por qualquer motivo, eu, como dou muitíssimo valor a ele e o considero como um jogador capital da equipe… Se ele não consegue cumprir esse processo no clube, tratarei de ver a forma de como ajudar a que inicie esse processo com a seleção.

Sequência na seleção 🔵

— Mas o problema com a seleção tem suas matrizes, porque chega num domingo e joga quinta, como nesse caso, é possível fazer uma preparação mais longa para o segundo jogo de uma convocação. Sobretudo esse aumento da exigência, acreditamos que é melhor que complete o processo no clube para logo voltar à seleção.

— Se não é possível, tentaremos fazer com que a seleção o recupere por um caminho que não contemple os minutos que tenha no clube. O ideal é vê-lo competir com regularidade, 90 minutos com frequência. Creio que De la Cruz está saudável, demonstrou que está saudável nos dois jogos em que atuou, mas nesse momento acreditamos que o melhor que podemos fazer por ele é respeitar o tempo que lhe proponha o clube.

