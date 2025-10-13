As novas maratonas do Internacional na reta final do Brasileirão

Acabada a Data Fifa, a semana que começa nesta segunda-feira (13) dá largada para as novas maratonas do Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro. O Colorado terá quatro partidas em 12 dias – de 15 a 26 de outubro – e sete jogos em 26 – de 15 de outubro a 9 de novembro – antes da próxima parada, a Data Fifa, entre 10 e 18 de novembro. Confira a programação colorada para os próximos dias.

A partida de volta do Brasileirão acontece na quarta (15), contra o Mirassol, no estádio Maião, em Mirassol. O jogo está marcado para as 20h (de Brasília).

Como serão as novas maratonas

Devido às mudanças no calendário da reta final do Brasileirão, feitas pela CBF, a competição terminará no dia 7 de dezembro – anteriormente, a data era dia 23. Com isso, as últimas 12 rodadas ficaram espremidas em oito semanas – que ainda terão outra Data Fifa de nove dias no meio –, precisando, assim, de jogos no meio e no final de semana.

Dessa forma, o Alvirrubro terá quatro jogos em 12 dias, um intervalo de uma semana, mais três jogos em sete dias. Depois da parada de 10 a 18 de novembro, para os amistosos das seleções, engata mais dois duelos em quatro dias, outra semana de parada, e os últimos três confrontos em oito dias.

Confira o calendário colorado

22/10 – Quarta – 19h30min – Bahia x Internacional 15/10 – Quarta –20h – Mirassol x Internacional 19/10 – Domingo – 18h30min – Internacional x Sport 26/10 – Sábado – 17h30min – Fluminense x Internacional 2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia 10/11 a 18/11 – Data FIFA 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino

A preparação para a retomada

Após a vitória de 2 a 0 contra o Botafogo, no dia 4, o Inter deu dois dias de folga ao elenco e, na sequência, engatou uma semana de treinos, sem parada. Da terça passada (7) até a próxima terça (14), véspera do retorno do Brasileirão, a comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz agendou trabalhos todos os dias – com um jogo-treino no sábado (11).

Após a partida contra o Mirassol, no Interior de São Paulo, o grupo volta ao CT Parque Gigante na quinta (16), a partir das 16h, com atividades já agendadas até o sábado (18), véspera do encontro om o Sport. Na partida no Maião, os Díaz não contarão com Carbonero e Rafael Borré, que estão com a seleção colombiana, e Alan Benítez, servindo ao Paraguai. O trio só deve se reapresentar a partir de quinta.

A agenda dos próximos dias

Domingo (12) – 9h Segunda-feira (13) – 10h Terça-feira (14) – 10h Quarta-feira (15) – 20h – Mirassol x Inter Quinta-feira (16) – 16h Sexta-feira (17) – 10h Sábado (18) – 16h Domingo (19) – 18h30 – Inter x Sport