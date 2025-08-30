30 de agosto de 1995 é um dia que estará para sempre na história do Grêmio. Nesta data, há exatamente 30 anos, o Tricolor Gaúcho conquistou o bicampeonato da Libertadores ao empatar em 1 a 1 com o Atlético Nacional-COL, em Medellín, na Colômbia — no jogo de ida da final, o Imortal havia vencido por 3 a 1, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre-RS. Titular, o ex-meia Arílson destacou, ao Lance!, o diferencial daquele time lendário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Nós éramos um grupo, corríamos um pelo outro, no treinamento nos dedicávamos demais. Chegava no jogo, a gente sabia o que ia fazer. Então, realmente, o grupo que fazia a diferença — ressalta.

Arílson com a taça da Libertadores em ação do Grêmio com os campeões de 1995. (Foto: Richard Drücker/Grêmio FBPA)

'Felipão era nosso paizão', destaca Arílson

Arílson era um dos responsáveis por abastecer a histórica dupla de ataque formada por Paulo Nunes e Jardel. No comando da equipe, um Luiz Felipe Scolari que já acumulara experiências internacionais, mas ainda não havia, por exemplo, treinado o Palmeiras ou conquistado o pentacampeonato do mundo com a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

— O Felipão era o nosso paizão. O comandante, o líder. E tudo que ele fazia no treinamento, a gente fazia nos jogos. Era muito importante — elogia Arílson.

Felipão e jogadores de 1995 com a taça da Libertadores em ação do Grêmio. (Foto: Richard Drücker/Grêmio FBPA)

Grêmio perdeu a final da Copa do Brasil em casa em 1995

Mas a caminhada gremista rumo à glória também teve momentos difíceis. Um deles, em particular, como lembra o ex-meia.

— Quando a gente perdeu a final da Copa do Brasil, né? Em 1995, o Corinthians em casa, com 40 e poucas mil pessoas. Depois dali, a gente falou que ia ter que ser campeão da Libertadores. E graças a Deus a gente foi — recorda.

continua após a publicidade

Pouco mais de um mês após perder por 1 a 0 para o Corinthians, com gol de Marcelinho Carioca, em pleno Olímpico, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, o Grêmio atropelou o Palmeiras, por 5 a 0, naquele mesmo estádio, na partida de ida das quartas de final da Libertadores. Goleada que permitiu ao Tricolor Gaúcho avançar para a semifinal, contra o Olímpia-PAR, mesmo com a derrota por 5 a 1 em São Paulo.

'O Grêmio tem que voltar a ser o Grêmio', pede Arílson

Resta a nostalgia. Ainda mais em momento difícil do Grêmio, que, já eliminado das copas, briga pelo segundo ano consecutivo na parte debaixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas Arílson, e todos gremistas, torcem pelo retorno dos tempos áureos.

— O Grêmio tem que voltar a ser o Grêmio, entendeu? Fazer os caras sentir em que aqui é a Arena, que aqui é o Grêmio, que aqui não se desiste nunca. Eu acho que perdeu um pouco a identidade, mas espero que volte.