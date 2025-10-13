Mirassol tem alta probabilidade de disputar Libertadores em 2026; veja números

Time considerado a "sensação do Brasileirão", o Mirassol chegou para disputar a Série A pela primeira vez e, diferentemente do que grande parte das pessoas acreditava, o time do interior paulista não está focado apenas em se manter na elite do futebol nacional, mas brigando rodada a rodada por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Atualmente, o Campeonato Brasileiro vai para sua 28ª rodada, e o Mirassol está na quarta posição, com 46 pontos, atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, respectivamente. Ou seja, uma campanha surpreendente. O time paulista tem 85% de chances de ficar com uma vaga inédita no torneio continental, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O desempenho regular na competição é uma peça-chave para que a classificação ocorra e, a menos de dois meses para o final do Nacional, o Mirassol chega forte para não deixar escapar a chance perfeita para a vaga, já que vem demonstrando consistência nas partidas e coleciona vitórias importantes.

Até aqui, o Mirassol venceu 12 jogos, empatou 10 e perdeu apenas cinco. Além disso, marcou 44 gols e sofreu 29, o que garante um saldo de 15 gols. O artilheiro da equipe é Reinaldo, com nove gols na competição nacional.

Da impressionante campanha que a equipe liderada por Rafael Guanaes faz, vale destacar as grandes vitórias contra Corinthians, São Paulo e Santos, além de um empate com o líder Palmeiras.

As derrotas que sofreu até aqui foram para o Cruzeiro, na estreia da competição, RB Bragantino, pela sétima rodada, Flamengo, pela 19ª, Atlético-MG, pela 25ª e a última para o Corinthians, pela 27ª e última disputada pelo Brasileirão.