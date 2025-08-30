Discreto, mas influente: Rodrigo Caio se destaca no trabalho defensivo do Flamengo

O Flamengo, treinado por Filipe Luís, vive um grande momento na temporada. Assim como toda grande equipe de sucesso, o time rubro-negro conta com um ataque potente, mas também uma defesa sólida. Como já dito anteriormente por atuais jogadores do sistema defensivo, Rodrigo Caio, auxiliar técnico de Filipe, tem um papel fundamental neste processo. Diante deste cenário, o Lance! captou uma imagem que contextualiza a importância do ex-jogador.

Logo após o treino de sexta-feira (29), em que a imprensa conseguiu acompanhar um pequeno trecho das atividades do time principal, enquanto aguardava o time sub-20 para cerimônia pelo título do Mundial Sub-20, Rodrigo Caio conversou durante um longo período com Danilo, um dos zagueiros do Flamengo. O bate-papo entre o auxiliar e o atleta durou cerca de 15 a 20 minutos.

Durante a conversa, Rodrigo Caio fez alguns gestos parecendo orientar Danilo para algumas situações de jogo. Isso reforça ainda mais o papel importante do profissional no cotidiano rubro-negro.

Danilo em conversa com Rodrigo Caio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Jogadores exaltam o papel de Rodrigo Caio

Não são apenas os torcedores que enxergam virtude no trabalho de Rodrigo Caio. Jogadores do Flamengo já enalteceram o trabalho do ex-jogador desde que ele integrou a comissão técnica de Filipe Luís. Recentemente, na vitória por 1 a 0 diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão, Léo Ortiz destacou a parceria com Rodrigo, logo após marcar gol com a camisa rubro-negra.

- O Rodrigo é um especialista nisso [trabalho com bolas paradas]. Ele nos motiva muito e pede muita concentração na hora desses momentos porque sabe da importância disso. A gente vem trabalhando, lógico que com a quantidade de dias que a gente tem entre jogos não dá para trabalhar muito no campo, mas ele passa muito lance, muito vídeo. Isso ajuda a gente lá dentro - disse Léo Ortiz.

Anteriormente, Danilo, ao saber do retorno de Rodrigo Caio ao Flamengo, agora em outra função, destacou as qualidades do ex-defensor, ídolo da torcida.

- Rodrigo é um cara que tive oportunidade de trabalhar na Seleção Brasileira. Muito inteligente, observador e tem perfil importante para trabalhar na comissão técnica dando informações. Tenho certeza que a história que ele construiu no Flamengo é importante ter nos bastidores. A experiência, a cultura de ter vivido o Flamengo é muito importante para quem chega. E é sempre importante entender o que é de fato jogar pelo Flamengo - disse Danilo.

