Abel Ferreira define escalação do Palmeiras para o Dérbi

Veiga e Estêvão em ação pelo Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 04/11/2024 - 19:09 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está escalado para o clássico contra o Corinthians nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena. Titular no primeiro confronto entre as equipes no brasileirão, Vitor Reis permance na equipq titular e forma dupla de zaga ao lado de Gustavo Gómez.

Recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, Murilo treinou com o restante do elenco durante a semana e e voltou a ser relacionado pela comissão técnica.

Suspensos contra o Red Bull Bragantino, o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Aníbal Moreno retornam ao time titular. Assim como Gabriel Menino, reserva nesta noite.

Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, e Lázaro, com dores no joelho, estão foram. Assim como o lateral-esquerdo Piquerez, que iniciou atividade com bola nos últimos dias e ainda busca reaquirir a forma física ideal.

Raphael Veiga fez três gols na vitória de 5 a 3 do Palmeiras sobre o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras para o clássico terá: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, a equipe comandada por Abel Ferreira soma 61 pontos, três atrás do Botafogo.