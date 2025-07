Em boa fase no Mirassol, Reinaldo projeta duelo contra o Palmeiras pelo Brasileirão

Após uma paralisação de 45 dias para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Mirassol volta a campo na noite desta quarta-feira (16), às 19h, quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão. Estreante na Série A, o time comandado por Rafael Guanaes vem sendo uma das grandes surpresas da competição e ocupa a 10ª posição, com 17 pontos em 11 jogos - a apenas 4 de distância do G6, que dá vaga à Libertadores do ano que vem. Para seguir fazendo bonito na elite, o Leão aposta na experiência e no ótimo momento do lateral-esquerdo Reinaldo.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 35 anos, o camisa 6 disputa sua 14ª edição consecutiva da Série A e é um dos principais destaques do campeonato em 2025. Artilheiro do Mirassol com 6 gols e líder em assistências (2), Reinaldo participou diretamente de 8 dos 17 gols da equipe neste Brasileirão. Ele esteve em campo nos 11 jogos do time e atuou pelos 90 minutos em todos os 10 jogos em que foi titular em 10 deles.

- Esse período sem jogos foi muito importante para nós. Tivemos a chegada de novos jogadores e um ritmo forte de treinos para entrosar ainda mais o grupo. A nossa expectativa é retomar o embalo e conseguir seguir com o bom momento que vivíamos até a pausa - afirmou o lateral, que foi contratado em janeiro como principal nome do ano do centenário do Mirassol e já balançou as redes sete vezes em 2025.

continua após a publicidade

Contra os clubes da capital paulista, Reinaldo já deixou sua marca neste Brasileirão. De seus pés saíram o gol da vitória sobre o São Paulo, no Morumbis, e uma assistência no triunfo contra o Corinthians, em casa. Agora, diante do Palmeiras, o camisa 6 terá mais uma oportunidade de se destacar em um confronto contra os gigantes do estado.

- Todos sabem que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do campeonato. Vai ser um jogo muito difícil, mas nós já mostramos a nossa capacidade contra grandes equipes este ano e vamos para o jogo com essa confiança no trabalho que estamos realizando - completou o jogador que, no Brasileirão de 2020, balançou as redes na vitória do São Paulo sobre o Alviverde por 2 a 0, que encerrou um tabu do Tricolor, que nunca havia vencido o rival no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Além do excelente momento em 2025, com 22 jogos, 7 gols e 4 assistências, Reinaldo é dono de números históricos no Campeonato Brasileiro. O jogador do Mirassol soma 385 partidas, 37 gols e 45 assistências na competição desde sua primeira participação, em 2012. Assim, ele é o lateral com mais participações em gols (82) na história do Brasileirão dos pontos corridos, superando nomes consagrados como Léo Moura (78) e Juan (73).

Com passagens marcantes por São Paulo, Grêmio, Chapecoense e Ponte Preta, Reinaldo foi vice-campeão brasileiro em duas temporadas (2014 e 2023) e já ajudou clubes como a Ponte Preta (2016) e a Chapecoense (2017) a alcançarem suas melhores campanhas na era dos pontos corridos, ambos terminando na 8ª colocação. No ranking de atletas em atividade com mais jogos na Série A, o lateral do Mirassol ocupa a 5ª posição, atrás apenas de Fábio (700), Cássio (429), Fagner (414) e Weverton (397).

- Agradeço sempre a oportunidade de entrar em campo e poder honrar a camisa do clube que defendo. Estamos fazendo um bom trabalho aqui no Mirassol, mas queremos mais. Ainda temos um caminho longo a percorrer, e vamos seguir trilhando - finalizou o lateral-artilheiro, que já balançou as redes contra Grêmio, Juventude, São Paulo, Atlético-MG e Sport neste campeonato.