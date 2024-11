Torcedores detonam atuação de zagueiro do Corinthians: ‘horrível’

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (4) (Foto: Rodrigo Coca/Ag Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 20:57 • São Paulo (SP)

Titular do Corinthians no clássico contra o Palmeiras nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena, Félix Torres foi criticado por torcedores do clube nas redes sociais.

Zagueiro pelo lado esquerdo, o equatoriano ficou responsável por marcar o atacante Estêvão, que levou ampla vantagem nos duelos individuais. Aos 11 minutos, inclusive, Félix entregou a bola de presente para o rival na entrada da área, mas Hugo Souza evitou o primeiro gol da partida.

Volta do esquema com três zagueiros

Para o Dérbi, Ramón Díaz voltou a escalar o Corinthians com três zagueiro: André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres. A última vez que o técnico argentino utilizou esse esquema foi na derrota para o Botafogo fora de casa, por 2 a 1.

Na ocasião, no entanto, Caetano foi titular no lugar de Félix Torres, mas acabou sendo susbtituído na segunda etapa do confronto.

Com Félix Torres entre os titulares, Ramón Díaz voltou a escalar o Corinthians com três zagueiros (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians busca quebrar tabu contra o Palmeiras

O Corinthians busca encerrar um jejum de oito partidas sem vitórias contra o Palmeiras. Na ocasião, a equipe dirigida por Sylvinho derrotou o rival por 2 a 1, com dois gols de Róger Guedes, em partida válida pelo Campeonato Paulista.