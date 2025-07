O Internacional enfrenta o Vitória, às 16h30min (de Brasília) deste sábado (12), no estádio Beira-Rio, com novidades no time. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Internacional, Roger Machado, tem o retorno de três titulares. Além da volta do goleiro Sergio Rochet, do zagueiro Victor Gabriel, que vai de lateral-esquerdo, e do atacante Carbonero, o Colorado terá a presença e Gabriel Mercado no banco de reservas.

O Inter precisa vencer a partida para escapar da incômoda 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos. Como o Leão da Barra tem os mesmos 11 pontos em 12 jogos que o Colorado, basta a vitória para Colorado escapar do Z4

Os retornos

O time volta remodelado após as férias de 15 dias e as duas semanas de trabalho. Isso porque, ao mesmo tempo em que perdeu Fernando, por um longo tempo devido a uma lesão grave no joelho direito, e Bernabei, por lesão muscular, tem o retorno de quatro atletas do departamento médico.

Sergio Rochet, Victor Gabriel e Carbonero iniciam a partida contra o Vitória. O quarto nome é Gabriel Mercado que retorna após nove meses afastado e fica no banco. Surpresa no time é a presença de Clayton Sampaio na zaga, ao lado de Vitão. Sem Bernabei, Roger Machado colocou Victor Gabriel na lateral-esquerda, sua posição de origem.

Assim, a equipe vai a campo com Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Vitória vem com técnico novo

Do outro lado, o Leão da Barra tem a estreia de Fábio Carille no comando do time. O técnico anterior, Thiago Carpini, foi demitido depois da eliminação na Copa do Nordeste, sofrida dentro de casa, na terça-feira (9).

Carille deve escalar o time com Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Willian Oliveira e Ronald; Matheuzinho, Lucas Braga e Renato Kayzer.