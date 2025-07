Atitude de Luiz Araújo em Flamengo x São Paulo repercute: ‘Inevitável’

Luiz Araújo marcou o primeiro gol na partida entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, neste sábado (12). O jogador, revelado pelo Tricolor, não comemorou após balançar a rede do ex clube e virou assunto na web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No retorno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mostrou que deixou para trás a eliminação no Mundial de Clubes. O time dominou o São Paulo durante todo o jogo, fez 2 a 0 com Luiz Araújo e Wallace Yan e assumiu a liderança isolada do Brasileirão, com 27 pontos.

Luiz Araújo vira assunto em Flamengo x São Paulo

➡️ Lesão de Ayrton Lucas em Flamengo x São Paulo choca web: ‘Imagem forte’

Luiz Araújo comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o São Paulo pelo Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo

O Flamengo entrou em campo buscando a liderança isolada do Brasileirão e disposto a provar que a queda no Mundial de Clubes não vai impactar o restante da temporada. Sem Gerson, vendido, e Pedro, que não foi relacionado, Filipe Luis escalou um ataque rápido, com Gonzalo Plata, Luis Araújo e Bruno Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sem Lucas e Luciano, Hernán Crespo optou por escalar um time cauteloso em seu retorno ao São Paulo. Assim, o Tricolor teve três zagueiros e três volantes, com Oscar fazendo companhia para André Silva no ataque.

A estratégia do time paulista não deu certo no primeiro tempo. O Flamengo tomou conta das ações ofensivas, mas sem conseguir criar muitas chances de gol. O São Paulo não conseguia controlar o jogo, nem segurar a bola no campo de ataque, proporcionando ao Flamengo ficar rondando a área.

continua após a publicidade

Aos 20 minutos, o primeiro susto veio após chute de Léo Ortiz, que acertou a trave. E o Tricolor ainda deu sorte, pois a bola bateu nas costas do goleiro Rafael e saiu.

O São Paulo ensaiou tentar uma pressão na saída de bola do time carioca, sem sucesso. Rafael voltou a salvar o São Paulo no fim do primeiro tempo, aos 41, em novo chute de Léo Ortiz, que ele espalmou, e aos 45, impediu o gol de Wesley ao desviar a bola que tinha destino certo.

A etapa final começou com o mesmo roteiro. O Flamengo seguia pressionando, sem deixar o São Paulo sair para o campo de ataque. Pouco após o início do segundo tempo, um lance assustou todos no Maracanã. Em um choque entre Ayrton Lucas e Enzo Díaz, o jogador do Flamengo sofreu um corte profundo na perna e precisou sair para levar pontos no local. E será reavaliado para saber a extensão da lesão.

Aos 17 minutos, Luiz Araújo destravou o jogo com um golaço de fora da área. Após o gol, Crespo trocou Marcos Antônio e Pablo Maia por Ferreirinha e Bobadilla. As alterações fizeram o time ter um pouco mais de posse de bola no campo de ataque, mas o time não conseguia criar perigo para o gol de Rossi.

A última tentativa de Crespo foi colocar Ryan Francisco no lugar de André Silva. A Alteração deu ao time mais opções, só que não foi o suficiente para conseguir o empate. E ainda foi castigado no fim, com um gol de Wallace Yan nos acréscimos após rebote de Rafael.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista. No mesmo dia, mais cedo, o Flamengo vai até a Baixada Santista enfrentar o Santos.