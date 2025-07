Ayrton Lucas sofre grave lesão em Flamengo x São Paulo

O lateral Ayrton Lucas sofreu uma grave lesão no jogo entre Flamengo e São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileirão. Após uma disputa de bola com o lateral Enzo Dias, aos 5 minutos do 2º tempo, o defensor rubro-negro saiu de maca com um corte profundo na altura da canela esquerda.

Ayrton Lucas entrou em campo aos 7 minutos da primeira etapa, no lugar de Alex Sandro, que saiu mancando do gramado. Um fato interessante é que mesmo com o lateral-esquerdo Matías Viña no banco de reservas, o técnico Filipe Luís optou por improvisar o uruguaio Varela na posição.

O lateral saiu direto para o vestiário e já começou a ser atendido pelo Departamento Médico do clube. No momento da disputa, os jogadores ficaram assustados com o grau da lesão de Ayrton. A reportagem do Lance!, presente no Maracanã, flagrou a reação dos jogadores. Confira.

Bruno Henrique consola Ayrton Lucas na saúda de campo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Alex Sandro dá lugar a Ayrton Lucas após lesão

Logo aos 7 minutos da primeira etapa, o lateral Alex Sandro sentiu um incômodo e precisou ser substituído por Ayrton Lucas. Ainda não se sabe o grau da lesão do defensor, que pode se tornar uma dor de cabeça para Filipe Luís.

Nitidamente chateado, o lateral foi ovacionado pela Nação quando deixava o gramado. Em sinal de respeito, Alex Sandro cumprimentou os torcedores próximos ao banco de reservas do Flamengo. A reportagem do Lance!, presente no maior palco do futebol, flagrou o momento.

Peça fundamental, o lateral disputou 21 partidas nesta temporada. Vale lembrar que em abril, no duelo contra o Juventude, Alex Sandro sentiu dores na coxa esquerda e também precisou ser substituído. Na ocasião, foi constatado um edema no local.