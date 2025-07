Flamengo perde titular no início do duelo com o São Paulo

O Flamengo vai empatando sem gols com o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo aos 7 minutos, o lateral Alex Sandro sentiu um incômodo e precisou ser substituído por Ayrton Lucas. Ainda não se sabe o grau da lesão do defensor, que pode se tornar uma dor de cabeça para Filipe Luís.

Nitidamente chateado, o lateral foi ovacionado pela Nação quando deixava o gramado. Em sinal de respeito, Alex Sandro cumprimentou os torcedores próximos ao banco de reservas do Flamengo. A reportagem do Lance!, presente no maior palco do futebol, flagrou o momento. Confira.

Peça fundamental, o lateral disputou 21 partidas nesta temporada. Vale lembrar que em abril, no duelo contra o Juventude, Alex Sandro sentiu dores na coxa esquerda e também precisou ser substituído. Na ocasião, foi constatado um edema no local.

Alex Sandro sente um incômodo e é substituído contra o São Paulo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Fora por opção técnica, Pedro vai ao Maracanã ver jogo do Flamengo

Pedro ficou de fora da lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o São Paulo neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O atacante, no entanto, marcou presença no Maracanã. O camisa 9 esteve na beira do campo durante o trabalho de aquecimento dos jogadores.

A ausência de Pedro na partida contra o Tricolor Paulista passa por uma escolha de Filipe Luís e sua comissão técnica. Os profissionais não estão satisfeitos com o rendimento do atleta durante os treinamentos. Além disso, o Lance! apurou que o atacante está incomodado com o diretor de futebol José Boto e com as decisões técnicas do treinador.

