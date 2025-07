O Vitória está escalado para a partida de logo mais contra o Internacional, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, que marca a estreia do técnico Fábio Carille. Já na estreia, o treinador promoveu algumas mudanças nos setores de meio-campo e ataque, além de uma alteração no esquema tático para a reestreia no Brasileirão.

Em relação ao confronto contra o Confiança, na última terça-feira, o Vitória muda o esquema de jogo e volta a atuar com dois zagueiros. Assim, o meio-campo fica mais povoado, desta vez com as presenças de Baralhas e Ronald, que voltam ao time titular. No ataque, a novidade é a escalação de Lucas Braga, que já trabalhou com Carille anteriormente.

Carille também tem à disposição dois novos reforços nesta estreia de Brasileirão: o atacante uruguaio Renzo López e o goleiro Thiago Couto, ambos relacionados. A excessão é o meia português Rúben Rodrigues, que ainda não teve documentação regularizada e não viajou para Porto Alegre.

Além de Rúben, o Vitória tem os desfalques de Neris, que passa por transição depois de sofrer lesão muscular, Jamerson e Kauan Coutinho, ambos em recuperação de fratura no tornozelo.

Já a lista de pendurados do Vitória é composta pelos volantes Ronald Lopes, Baralhas e Willian Oliveira, além do atacante Carlinhos.

Escalação de Vitória e Inter

Jogadores do Vitória em treino no CT do Grêmio (Victor Ferreira / EC Vitória)

Diante disso, o Vitória vai a campo com a seguinte escalação para enfrentar o Inter: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga e Renato Kayzer.

Já o Internacional de Roger Machado está escalado com: Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VITÓRIA

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (PE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Devidamente apresentado como novo técnico do Vitória, Fábio Carille estreia em confronto direto contra o Internacional, em um jogo que tem tudo para acentuar ainda mais a rivalidade entre as duas equipes. É a chance para o Rubro-Negro se recuperar do baque sofrido com a derrota e, consequentemente, a eliminação da Copa do Nordeste contra o Confiança.