Flamengo x São Paulo: veja a escalação do time de Filipe Luís

O Flamengo está escalado para encarar o São Paulo neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília). Sem Pedro, de fora da lista de relacionados por escolha técnica de Filipe Luís, o Rubro-Negro terá Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique no ataque.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro: Jorginho, Allan e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Flamengo chega para a partida em meio a crise após o Mundial de Clubes. A ausência de Pedro na lista de relacionados, aliás, fez com que aumentasse ainda mais o clima de turbulência no Flamengo. O desfalque do camisa 9 é por conta de uma insatisfação da comissão técnica com o desempenho do atleta nos treinamentos.

Flamengo volta a jogar pelo Brasileirão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Matheus Gonçalves também não foi relacionado

Com oferta do Cruzeiro, Matheus Gonçalves não fica à disposição do técnico Filipe Luís. No meio da semana, o Garoto do Ninho esteve em campo pelo time sub-20, no clássico com o Botafogo.

Casa cheia

O retorno do Flamengo ao Maracanã após o Mundial de Clubes será com casa cheia. A expectativa é que mais de 60 mil torcedores estejam no estádio para acompanhar a partida contra o São Paulo.