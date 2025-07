Pedro ficou de fora da lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o São Paulo neste domingo (12), às 16h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O atacante, no entanto, marcou presença no Maracanã. O camisa 9 esteve na beira do campo durante o trabalho de aquecimento dos jogadores.

A ausência de Pedro na partida contra o Tricolor Paulista passa por uma escolha de Filipe Luís e sua comissão técnica. Os profissionais não estão satisfeitos com o rendimento do atleta durante os treinamentos. Além disso, o Lance! apurou que o atacante está incomodado com o diretor de futebol José Boto e com as decisões técnicas do treinador.

A relação entre Pedro e o técnico Filipe Luís esfriou desde a recuperação do atacante, que antecipou em dois meses seu retorno de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo para estar apto para jogar o Mundial de Clubes. Apesar do esforço, o jogador foi pouco aproveitado e, na única partida em que começou como titular, foi substituído no intervalo — algo que o incomodou profundamente.

Pedro na beira do gramado do Maracanã, antes de Flamengo x São Paulo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Arrascaeta tem renovação paralisada pelo Flamengo

A tensão interna atinge também outros nomes importantes do elenco. O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, com contrato até dezembro de 2026, procurou o clube em maio, junto com seu empresário, para tratar de renovação. A diretoria, entretanto, não demonstrou interesse nem pressa.

Um fator que pesou a favor de Arrascaeta foi o seu desempenho no início da temporada e no Campeonato Brasileiro. O uruguaio é o artilheiro da competição, com nove gols. Porém o rendimento abaixo do esperado no Mundial de Clubes deixou novamente o gringo na berlinda.

Outro fator de incômodo entre os líderes do elenco é a chegada de Jorginho, contratado após término do contrato com o Arsenal. O volante recebe cerca de R$ 3 milhões mensais, valor muito superior ao de Pedro e Arrascaeta, que conquistaram todos os títulos possíveis pelo Flamengo. O brasileiro e o uruguaio recebem cerca R$ 1,2 milhão e R$ 1,3 milhão por mês, respectivamente.

Diante de um cenário cada vez mais desfavorável, Pedro e Arrascaeta, dois dos principais nomes da história recente do Flamengo, vivem momentos de incerteza e desconforto. A falta de iniciativa do Rubro-Negro na renovação dos contratos e decisões de bastidores têm afastado os atletas da sintonia com o clube. Caso o cenário não mude, o clube corre o risco de perder não apenas dois ídolos, mas também pilares do elenco campeão de tudo nos últimos anos.