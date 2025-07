Vasco e Botafogo estão escalados para clássico pelo Brasileirão

Vasco e Botafogo estão escalados para o clássico deste sábado (12), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno dos rivais para o segundo semestre após a pausa para o Mundial de Clubes.

➡️ Vasco x Botafogo: clássico será marcado por duelo de Vegetti contra a consolidação de um novo 9 pós Igor Jesus

Mandante do duelo, o Cruz-Maltino repete a escalação do último compromisso pela competição, contra o São Paulo, na vitória por 3 a 1 no Morumbis. Tchê Tchê forma dupla com Hugo Moura, e Rayan segue no ataque com Vegetti e Nuno Moreira.

Com isso, Fernando Diniz leva a campo o seguinte time: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Do outro lado do clássico, o Glorioso, comandado pelo auxiliar Cláudio Caçapa enquanto Davide Ancelotti não é regularizado, tem a equipe base do ano. Sem Jair e Igor Jesus, Kaio Fernando e Arthur Cabral assumiram as posições.

O Glorioso vai ao gramado no Mané Garrincha com: John, Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Artur e Arthur Cabral.

Veja mais informações do clássico entre Vasco e Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mané Garrincha, em Brasília;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes (RS)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

BOTAFOGO (Técnico: Cláudio Caçapa)

John, Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Artur e Arthur Cabral.