Torcedores do Flamengo se irritam com atitude da Globo em transmissão: ‘É sério?’

Torcedores do Flamengo ficaram na bronca com a Globo durante a transmissão do jogo contra o Internacional neste domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, a emissora dividiu a tela algumas vezes para exibir a chegada do voo da delegação do Botafogo no Rio de Janeiro, o que causou revolta em rubro-negros nas redes sociais.

O voo do Botafogo pousou no Rio de Janeiro por volta das 16h15, e a Globo dividiu a tela para mostrar a chegada da aeronave no aeroporto do Galeão. A emissora também exibiu imagens da festa da torcida alvinegra na Enseada de Botafogo. O Alvinegro foi campeão da Libertadores ao bater o Atlético-MG por 3 a 1 no último sábado (30), em Buenos Aires.

