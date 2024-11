Bragantino e Cuiabá empatam sem gols e se complicam na luta contra o rebaixamento

Equipes empataram sem gols neste sábado (2) (Foto: reprodução/RB Bragantino)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 02/11/2024 - 18:09 • Bragança Paulista (SP)

Red Bull Bragantino e Cuiabá empataram sem gols neste sábado (2), no Estádio Nabi Abi Chedid, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe paulista chegou aos 35 pontos e ocupa a décima sexta colocação na tabela de classificação. O Cuiabá, por sua vez, alcançou os 32 pontos, mas permanece na penúltima colocação.

Como foi o jogo?

O Red Bull Bragantino começou dominando o Cuiabá e acumulou chances de gol nos minutos iniciais. Posteriormente, o volante Matheus Fernandes, em chute de fora da área, e Eduardo Sasha, após cabeceio, tiveram ótima oportunidades para o Massa Bruta, mas pararam no goleiro Walter.

Ainda na primeira etapa, Bernardo Franco promoveu duas alterações na equipe do Cuiabá, que conseguiu equilibrar as ações no Nabi Abi Chedid, e levou perigo com Pitta e Cafú nos minutos finais.

A segunda etapa começou sem grandes emoções, com ambos os times tentando administrar a posse de bola. Com o decorrer da partida, o Bragantino voltou a pressionar a meta do Cuiabá, que aproveitava os espaços para sair em contra-ataque. O placar, no entanto, não saiu do zero.

Brgantino e Cuiabá empataram em 0 a 0 (Foto: Reprodução/Bragantino)

O que vem por aí?

Na próximo sábado (9), a equipe do Bragantino visitia o Atlético-GO, às 18h (de Brasília), no Estádio Antonio Anccioly, pela 33ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia , o Cuiabá encara o Botafogo, no Nilton Santos, também pela mesma competição.

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 0 x 0 CUIABÁ

32° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Matheus Fernandes (Bragantino); Walter, Fernando Sobral e Derik Lacerda (Cuiabá)

🟥 Cartão vermelho: -

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-CE

🏁 Assistentes: Naílton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)-CE e Anderson da Silva Rodrigues-CE

🚩 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-MG